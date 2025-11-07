Myriam Urzúa alerta riesgos en el Mundial por temporada de lluvias y sismos

La Ciudad de México ya está trabajando un programa de protección civil con miras al Mundial de fútbol del próximo año porque éste se va a realizar en un momento “súper complejo”, ya que estaremos en “plena temporada de lluvias” y además porque estamos en una zona sísmica, afirmó la secretaria de Gestión Integral y de Protección Civil, Myriam Urzúa.

Este programa ya se está trabajando con hoteleros, restauranteros, voluntarios y varias secretarias. También se está conformando un plan con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Debemos tener la seguridad de que es lo que van a ser los visitantes si se presenta una inundación o si tiembla, afirmó.

“El Mundial de fútbol se va a hacer en un momento súper complejo, primero, es temporada de lluvia, plena temporada de lluvia; y segundo, porque somos una ciudad sísmica por tanto estos dos temas son los dos temas que tenemos que trabajar para que la gente sepa qué hacer en el caso que tengamos un sismo en el medio del partido de México”. — Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral y Protección Civil

Al comparecer ante comisiones del Congreso de la ciudad, en el marco del primer informe de gobierno, la secretaria informó que en el periodo del uno de octubre 2024 al 16 de julio de este año se registraron 5 mil 911 emergencias “relevantes” como inundaciones pluviales, encharcamientos e incendios urbanos entre muchas otras.

Afirmó que en la ciudad se presentan diariamente 10, 15 o 20 fugas de gas en domicilios por lo que la secretaria pidió a los 16 alcaldes, pero sobre todo a los ciudadanos a que revisen sus instalaciones y evitar así una emergencia.

En este tema, sostuvo, debe haber una corresponsabilidad de los capitalinos porque luego es el esposo el que hace la reparación de alguna instalación y ese trabajo, recalcó, lo debe hacer un profesional. Se argumenta que llevar a alguien que sepa hacerlo es muy caro, pero -indicó- eso representa un riego. “No hay un solo día que no tengamos problemas de este tipo”, puntualizó.

Al respecto, señaló, que han encontrado en la ciudad algunos puntos de trasiego de gas, aunque no dio detalles porque, comentó, ya se ha estado trabajando en ello. Es, indicó, una “cantidad importante” de puntos de trasiego que pudieran ser clandestinos, aunque, agregó, hay que identificarlos antes de hacer cualquier conjetura. En este sentido, dijo que se está pidiendo el apoyo de las alcaldías para que les ayude a identificar los lugares donde se está haciendo dicha actividad.

¿Cómo se prepara la CDMX para enfrentar los riesgos durante el Mundial?

La Secretaría trabaja con hoteleros, restauranteros, voluntarios y el Aeropuerto para crear protocolos de evacuación y atención médica; además se impulsa la corresponsabilidad ciudadana para reducir riesgos protección civil ante fugas de gas, inundaciones y sismos.

¿Qué protocolos y recomendaciones están vigentes para la población?

Se exhorta a la población a revisar instalaciones de gas con profesionales, a atender las indicaciones de Protección Civil en caso de lluvias o temblores, y a seguir los planes de contingencia en recintos masivos y aeropuertos para minimizar impactos ante emergencias.

