Fátima Bosch se planta ante violencia en su contra tras coronarse Miss Universo 2025: “Mi voz no se apaga”

Ante la ola de críticas, insultos y amenazas que Fátima Bosch ha recibido tras su triunfo en Miss Universo, así como por los escándalos que rodean al certamen, la joven tabasqueña se pronunció este martes para denunciar la violencia en su contra, cuya respuesta llega en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados. — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Tras exponer los mensajes de odio, denunció que, desde su coronación, ha recibido insultos, ataques, amenazas, deseos de muerte, burlas y múltiples agresiones.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. / @fatimaboschfdz. Ampliar

Fátima Bosch responde a sus “haters”

Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

En medio de los escándalos alrededor de su triunfo, en los que se han visto involucrados el director del certamen, Pemex e incluso su familia, Fátima lanzó un mensaje para quienes la han atacado, afirmando que quienes convierten su frustración en violencia no están opinando, sino “perpetuando un problema mundial”.

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025./ @fatimaboschfdz. Ampliar

Mi victoria no es una amenaza, es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos para cumplir expectativas ajenas, sino para transformar el mundo. — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Al finalizar, la reina de belleza, quien a mediados de enero fue contactada por personas cercanas a Aranza Molina, representante de México en Miss Universo 2024, para participar en el certamen, agregó:

La violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, mi voz no se apaga. — Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre.

