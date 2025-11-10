La inauguración de la Copa Mundial 2026, será el 11 de junio en el Estadio Azteca, confirmó Claudia Sheinbaum

La Presidenta resaltó que México será el único país del mundo en albergar una Copa Mundial por tercera vez

La presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Copa Mundial 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum resaltó que México será el único país del mundo en albergar una Copa Mundial por tercera vez, luego de ser sede en 1970 y 1986.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país de enorme grandeza cultural, orgulloso de sus raíces, de su presente y de su futuro” — Expreso

TE PUEDE INTERESAR: Más de 30 obras en CDMX se realizarán con miras al Mundial 2026

Impacto cultural, deportivo y económico

La presidenta destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo tendrá impacto deportivo, sino también cultural y económico, al mostrar al mundo la identidad, hospitalidad y fortaleza del pueblo mexicano.Además, generará una afluencia adicional de 5.5 millones de visitantes, lo que impulsará la economía nacional y el turismo en las tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En la CDMX, señaló, se invierten 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez para mejorar la conectividad durante el evento.También dijo que se impulsa el tren de pasajeros desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Buenavista para su comunicación con la zona hotelera de la Ciudad de México.

Obras, coordinación y actividades sociales

La Presidenta anunció que el próximo lunes acudirán a la conferencia los gobernadores de Nuevo León, Samuel García; Jalisco, Pablo Lemus y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para informar sobre las obras que se fortalecerán rumbo al 11 de junio, el día de la inauguración.

La presidenta Sheinbaum anunció además el “Mundial Social”, una iniciativa que incluirá torneos y actividades deportivas en todo el país, dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. Con ello, el evento busca fomentar la inclusión y el acceso al deporte a nivel comunitario.

De manera paralela, se organizarán los FIFA Fests, espacios públicos y gratuitos donde la población podrá disfrutar los partidos del Mundial, acompañados de actividades artísticas, culturales y gastronómicas.

Sheinbaum agradeció el trabajo de Gabriela Cuevas por su papel como enlace con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol, reconociendo su liderazgo en la organización.“Ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la coordinación del Mundial aquí en nuestro país”, afirmó.