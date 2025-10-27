Conductas autodestructivas: cuando el cerebro se convierte en su propio enemigo
Las conductas autodestructivas no son cuestión de falta de voluntad, sino el resultado de un conflicto entre las emociones y la razón dentro del cerebro humano.
El cerebro y su paradoja: cómo buscamos dañarnos para sobrevivir
Aunque el ser humano está diseñado para sobrevivir, el mismo cerebro que impulsa la ciencia, el arte y el progreso también puede empujarnos a sabotear nuestra propia vida.
Comer en exceso, regresar con una pareja dañina o procrastinar hasta el límite son ejemplos comunes de autodestrucción emocional.
El conflicto interno: emoción contra razón
Dentro del cerebro ocurre una batalla constante entre el sistema límbico, encargado de las emociones y el placer, y la corteza prefrontal, responsable del juicio y la planificación.
Cuando el estrés o la tristeza dominan, el sistema límbico toma el control, lo que lleva a acciones impulsivas.
Estudios de neuroimagen muestran que estas conductas activan las mismas áreas cerebrales que el placer —el núcleo accumbens y el área tegmental ventral—, generando una descarga de dopamina. Así, el cerebro asocia la acción dañina con una recompensa inmediata, reforzando el patrón.
Del placer al castigo: el papel del trauma
No todas las conductas autodestructivas buscan placer. En muchas personas, señala León, la raíz es el castigo.
Quienes cargan con culpa, vergüenza o traumas pasados pueden repetir el dolor como una forma inconsciente de controlarlo. Es lo que la psicología llama repetición traumática: revivir lo conocido antes que enfrentar lo incierto.
Neuroquímica del autosabotaje
A nivel biológico, el autosabotaje activa sustancias como dopamina, adrenalina y cortisol, generando una mezcla adictiva de excitación y alivio.
Incluso la disonancia cognitiva —la tensión entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos— impulsa al cerebro a justificarse: “solo esta vez”, “me lo merezco”, “ya mañana cambio”.
Así, el ciclo se repite: placer momentáneo primero, consecuencias después.