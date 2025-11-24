PAN denuncia violencia en marcha de la Generación Z ante FGR; exige investigar quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes

La dirigencia nacional del PAN presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República, por los actos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino.

Señala que se cometieron delitos de lesiones y abuso de autoridad en el contexto de la violencia en la marcha del 15N.

PAN exige investigar quién ordenó las agresiones

El dirigente nacional panista, Jorge Romero, afirmó que “el 15-N no se olvida” y sostuvo que se debe investigar a fondo “quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes”, al considerar que hubo una presunta represión del gobierno capitalino.

Acompañado de legisladores y dirigentes locales, Romero advirtió que el objetivo es sentar un precedente para evitar que estos hechos se repitan.

El abogado Roberto Gil Zuarth añadió que la denuncia busca activar la competencia federal, debido a la posible violación a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

Acusan operación de grupos de choque

Por su parte, el vocero panista Jorge Triana señaló que los grupos violentos que actuaron durante la protesta no responden al llamado “bloque negro”, sino a estructuras vinculadas al gobierno, lo que denominó “bloque guinda”.

Afirmó que buscan inhibir futuras movilizaciones y desviar la atención de las causas legítimas que motivaron la protesta, por lo que la violencia en marcha del 15N, debe investigarse a fondo.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, añadió que lo ocurrido “no puede repetirse” y acusó al Gobierno capitalino de actuar con dureza contra las voces críticas, mientras es “complaciente con los delincuentes”.

