Aprueba SCJN inclusión de fotos en boletas electorales para Coahuila

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la inclusión de fotografías de los candidatos en las boletas electorales del estado de Coahuila de Zaragoza.

FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Así votaron los ministros sobre las boletas con fotografía en Coahuila

Por mayoría de cinco votos a favor los integrantes del pleno de la Corte aprobaron el proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, quien determinó que los artículos impugnados por partidos políticos, no constituye propaganda.

“La cara, en este caso, no está sustituyendo a una plataforma electoral. Simplemente le permite a la ciudadanía asociar al individuo precisamente a una determinada plataforma electoral. Y finalmente, no creo que sea adecuado asumir que la ciudadanía solamente va a votar o va a tomar en consideración una cara” — Giovanni Figueroa Mejía

Votaron a favor del proyecto, la ministra Yazmín Esquivel, Mosa, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el ministro, Rodrigo Aristides, Guerrero García y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz quien señaló lo siguiente;

“Creo que en gran medida sí ayuda al votante a tomar una definición y si se cuida que sea un elemento neutro, que no tenga algunas condiciones que rompan la equidad de la contienda, yo creo que se convierte en un elemento necesario. Estamos viviendo la era digital, muchas cosas van a seguir llegando y creo que lo que favorezca a contribuir a que el votante tenga las mejores condiciones para tomar la decisión será bienvenido”. — Hugo Aguilar, presidente de la SCJN

La única que se pronunció en contra fue la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien consideró que la fotografía en las boletas no le ayuda a las personas a tomar una decisión informada y por las características de los candidatos.

“Y si lo que le ofrecemos son rostros, lo que estamos haciendo es frivolizar, creo yo, la elección y, por supuesto, que no ayudamos a una equidad electoral en el momento en que hay muchos prejuicios respecto de las características de los rostros de las personas, más aún en un en un país como el nuestro, sumamente clasista, sumamente elitista, sumamente racista”. — Lenia Batres, ministra de la SCJN

En tanto, la ministra María Estela Ríos González que el uso de la propaganda política, incluso comparó el uso de la imagen con los reality shows

“Porque si no es un voto del cuál es tu artista favorito, cuál es el el del la casa de los famosos, porque tienes quién votar, y no se trata de eso, y no debemos trivializar, a mi juicio, esa situación al grado de de mantenernos en ese nivel de vota por, les digo, al estilo de las casas de los famosos”. — Estela Ríos, ministra de la SCJN

Síguenos en Google News y encuentra más información