Esto dijo la Suprema Corte sobre los jubilados del IMSS que no podrán recibir dos pensiones al mismo tiempo

Esto dijo la Suprema Corte sobre los trabajadores del IMSS que no podrán recibir dos pensiones al mismo tiempo / FJZEA

En octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo (número 322/2024) que puso fin a una duda entre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿pueden recibir la pensión por jubilación y la de vejez al mismo tiempo?

De acuerdo con la sentencia, los trabajadores considerados como “doblemente asegurados”, es decir, aquellos que cotizan ante el IMSS y además están jubilados bajo su propio régimen interno, no pueden recibir ambas pensiones, ya que la de jubilación incluye la de vejez.

SCJN determinó en 2024 eliminar el pago de pensión doble. Ampliar

¿Por qué no se puede recibir dos pensiones del IMSS?

Según el comunicado de prensa emitido por la Corte, el régimen de jubilaciones y pensiones que aplica al personal del IMSS ya toma en cuenta beneficios más amplios que los otorgados por la Ley del Seguro Social.

O sea que quienes se jubilan conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del contrato colectivo firmado entre el Instituto y su sindicato ya reciben una pensión que integra la de vejez, junto con otras ayudas económicas y familiares.

Es por esto que la Corte consideró que otorgar las dos pensiones sería duplicar beneficios y el IMSS sólo está obligado a cubrir la diferencia económica, en caso de que la pensión por jubilación sea menor.

