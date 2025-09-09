Rescatan a 8 mineros atrapados en mina de Sabinas, Coahuila

La noche de este lunes, alrededor de las 23:00 horas, fueron rescatados los ocho mineros atrapados en una mina del ejido El Mezquite, en Sabinas, Coahuila, gracias a las acciones coordinadas entre autoridades municipales, estatales y federales.

Los mineros están fuera de peligro

De acuerdo con el reporte oficial, ninguno de los trabajadores presentó complicaciones de salud. Tras su salida, fueron atendidos por personal médico en el lugar y posteriormente trasladados a la Clínica del IMSS en San Juan de Sabinas para una valoración más completa.

La Secretaría de Gobierno detalló que en todo momento se mantuvo comunicación con los mineros, quienes contaban con su seguridad social y prestaciones laborales, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Falla mecánica originó el incidente

El accidente se derivó de una falla mecánica en el sistema de arrastre de la mina. Una vez reparado el desperfecto, los trabajadores pudieron salir sin mayor complicación.

Las autoridades reiteraron que los mineros se encuentran en buen estado y que se dará seguimiento a su condición médica en las próximas horas.

