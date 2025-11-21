Megabloqueo de transportistas y agricultores: Cuándo es, rutas, alternativas viales y más detalles

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) que agrupa a campesinos (Movimiento Agrario Campesino) y transportistas (ANTAC), ha confirmado un megabloqueo nacional con un cierre total de carreteras. Te dejamos todos los detalles para que no se te pierda nada.

Megabloqueo de transportistas y campesinos Ampliar

¿Cuándo será el megabloqueo de transportistas y campesinos?

De acuerdo a sus anuncios, el FNRCM ha mencionado que habrá un megabloqueo de transportistas y agricultores para el próximo lunes 24 de noviembre de 2025. Los líderes advierten además a la ciudadanía, que no habrá paso para nadie.

Por ende, han solicitado a la población no salir de sus casas o evitar viajar ese día para prevenir conflictos.

Este paro busca endurecer las protestas para forzar una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes y obtener soluciones concretas a las problemáticas que, según el Frente, ponen en riesgo al sector primaria y a la logística nacional.

Megabloqueo de transportistas y agricultores Ampliar

¿Qué carreteras son las que tomarán los transportistas y agricultores?

Los cierres serán en las carreteras a partir de las 8 de la mañana del lunes 24 de noviembre y serán:

Autopista México–Toluca

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Puebla

Autopista México–Cuernavaca

Autopista México–Cuernavaca–Acapulco

TAMBI É N PUEDES LEER: ¿Qué implica el paro agrícola y de transportistas del 24 de noviembre en México?

¿Cuál es objetivo del megabloqueo de transportistas y agricultores?

El megabloqueo de transportistas y agricultores tiene como principal objetivo atender dos principales demandas que aseguran, no han recibido solución, como:

Freno a la Inseguridad y Extorsión : Es la principal exigencia, ya que ambos sectores productivos se ven gravemente afectados por estos delitos en las carreteras del país.

: Es la principal exigencia, ya que ambos sectores productivos se ven gravemente afectados por estos delitos en las carreteras del país. Licencias Plastificadas: Piden la emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El FNRCM ha anunciado que las acciones serán de máxima presión e incluirán:

Toma y cierre total de diversas carreteras federales del país.

Toma de complejos industriales estratégicos.

Toma de las aduanas de la frontera norte de México.