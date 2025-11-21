Megabloqueo de transportistas y agricultores: Cuándo es, rutas, alternativas viales y más detalles
Estas movilizaciones buscan presionar al gobierno federal para atender sus demandas
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) que agrupa a campesinos (Movimiento Agrario Campesino) y transportistas (ANTAC), ha confirmado un megabloqueo nacional con un cierre total de carreteras. Te dejamos todos los detalles para que no se te pierda nada.
¿Cuándo será el megabloqueo de transportistas y campesinos?
De acuerdo a sus anuncios, el FNRCM ha mencionado que habrá un megabloqueo de transportistas y agricultores para el próximo lunes 24 de noviembre de 2025. Los líderes advierten además a la ciudadanía, que no habrá paso para nadie.
Por ende, han solicitado a la población no salir de sus casas o evitar viajar ese día para prevenir conflictos.
Este paro busca endurecer las protestas para forzar una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes y obtener soluciones concretas a las problemáticas que, según el Frente, ponen en riesgo al sector primaria y a la logística nacional.
¿Qué carreteras son las que tomarán los transportistas y agricultores?
Los cierres serán en las carreteras a partir de las 8 de la mañana del lunes 24 de noviembre y serán:
- Autopista México–Toluca
- Autopista México–Querétaro
- Autopista México–Pachuca
- Autopista México–Puebla
- Autopista México–Cuernavaca
- Autopista México–Cuernavaca–Acapulco
¿Cuál es objetivo del megabloqueo de transportistas y agricultores?
El megabloqueo de transportistas y agricultores tiene como principal objetivo atender dos principales demandas que aseguran, no han recibido solución, como:
- Freno a la Inseguridad y Extorsión: Es la principal exigencia, ya que ambos sectores productivos se ven gravemente afectados por estos delitos en las carreteras del país.
- Licencias Plastificadas: Piden la emisión de licencias plastificadas por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
El FNRCM ha anunciado que las acciones serán de máxima presión e incluirán:
- Toma y cierre total de diversas carreteras federales del país.
- Toma de complejos industriales estratégicos.
- Toma de las aduanas de la frontera norte de México.