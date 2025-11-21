Clara Brugada entrega 25 nuevas ambulancias al ERUM para agilizar emergencias en CDMX

Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a 25 ambulancias, unidades que fortalecerán la capacidad de respuesta del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

TE PUEDE INTERESAR: ¡Insólito! Ayuntamiento de Tijuana decreta descanso obligatorio por el Día Internacional del Hombre

La mandataria destacó que el ERUM cuenta con 700 especialistas y que este año se han brindado 150 atenciones en situaciones de emergencia. Recordó también el apoyo brindado por el escuadrón en eventos críticos como las inundaciones recientes y la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia.

“Entre más cerca estén las ambulancias a todo el territorio de la ciudad más rápido podrán atenderlas, reducir los tiempos de espera. Queremos contar con servicios públicos de emergencia que atiendan de manera ágil e inmediata todos los territorios y rincones de nuestra ciudad”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Entregamos 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas #ERUM para fortalecer el sistema de atención a emergencias prehospitalarias como un derecho humano en la #CapitalDeLaTransformación.



Con inversión pública y una coordinación… pic.twitter.com/Wu4to1TU6r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 21, 2025

Refuerzo para emergencias en las alcaldías

Brugada explicó que las unidades son rentadas y que su costo anual será de 98 millones de pesos, como parte de una estrategia para descentralizar la atención prehospitalaria en todas las alcaldías. Su objetivo es garantizar que cualquier emergencia pueda ser atendida con prontitud, sin importar la zona.

Para que cada persona ejerza plenamente su derecho a ser atendida de manera digna y oportuna, hoy la #CapitalDeLaTransformación cuenta con 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas, que fortalecen nuestra capacidad de respuesta y garantizan atención prehospitalaria de calidad. pic.twitter.com/DL2EoHK23r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 21, 2025

Inversión anual mediante arrendamiento

Por su parte, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, precisó que las nuevas unidades representan una inversión anual mediante un esquema de arrendamiento que permitirá ampliar la cobertura de urgencias sin detener la operación del ERUM.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la entrega de nuevas ambulancias. https://t.co/k68pAkYS2A — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 21, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información