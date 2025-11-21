Clara Brugada entrega 25 nuevas ambulancias al ERUM para agilizar emergencias en CDMX
La jefa de Gobierno anunció la incorporación de 25 ambulancias al ERUM bajo un esquema de arrendamiento anual de 98 millones de pesos para reforzar la atención de emergencias en la capital.
Este viernes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a 25 ambulancias, unidades que fortalecerán la capacidad de respuesta del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).
La mandataria destacó que el ERUM cuenta con 700 especialistas y que este año se han brindado 150 atenciones en situaciones de emergencia. Recordó también el apoyo brindado por el escuadrón en eventos críticos como las inundaciones recientes y la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia.
“Entre más cerca estén las ambulancias a todo el territorio de la ciudad más rápido podrán atenderlas, reducir los tiempos de espera. Queremos contar con servicios públicos de emergencia que atiendan de manera ágil e inmediata todos los territorios y rincones de nuestra ciudad”.— Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Refuerzo para emergencias en las alcaldías
Brugada explicó que las unidades son rentadas y que su costo anual será de 98 millones de pesos, como parte de una estrategia para descentralizar la atención prehospitalaria en todas las alcaldías. Su objetivo es garantizar que cualquier emergencia pueda ser atendida con prontitud, sin importar la zona.
Inversión anual mediante arrendamiento
Por su parte, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, precisó que las nuevas unidades representan una inversión anual mediante un esquema de arrendamiento que permitirá ampliar la cobertura de urgencias sin detener la operación del ERUM.