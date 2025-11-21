¡Insólito! Ayuntamiento de Tijuana decreta descanso obligatorio por el Día Internacional del Hombre

Pese a que el Día Internacional del Hoombre fue el 19 de noviembre, se tomará este lunes como día de asueto

Una decisión administrativa poco común ha puesto al H. XXV Ayuntamiento de Tijuana en el centro de atención. La Secretaría de Finanzas emitió un comunicado oficial decretando el próximo lunes 24 de noviembre como día de Descanso Obligatorio para miles de sus trabajadores, con motivo del Día Internacional del Hombre.

Mientras en muchas partes del mundo este día pasa desapercibido en el calendario laboral, el gobierno municipal de Tijuana ha optado por un reconocimiento singular, otorgando un respiro a su personal de Base, Confianza I y II, y Tiempo Determinado.

Ampliar

Te podría interesar: Detienen en Tijuana a exagente del Cisen implicado en el caso Colosio

¿Por qué se decretó este día de descanso municipal?

El aviso fue firmado por Nelly del Carmen Pabello Vega, Oficial Mayor de la Secretaría de Finanzas, y está dirigido a todos los titulares de Secretarías y Direcciones.

La disposición se ampara en diversos reglamentos municipales y en las Condiciones Generales de Trabajo del Estado de Baja California, haciendo de este un mandato firme para toda la estructura.

Ampliar

También puedes leer: Migración en Tijuana es atendida prácticamente por la caridad

¿Qué dependencias sí trabajarán durante el asueto?

Por ello, la ciudadanía deberá tomar sus precauciones si tiene un trámite pendiente, puesto que, aunque la mayoría de las oficinas cerrarán sus puertas para permitir este descanso, la operatividad de la ciudad no se detiene por completo.

Las dependencias esenciales de Tijuana, aquellas encargadas de servicios críticos para la población, deberán organizar guardias para no paralizar la atención a emergencias y las funciones vitales.

Ampliar

Encuentra más aquí: Ataque con drones en Fiscalía de Tijuana, la nueva amenaza de terrorismo en BC

¿Cuándo regresarán a sus actividades los trabajadores?

El personal que gozará de este día de asueto deberá reanudar sus labores sin falta el martes 25 de noviembre, volviendo a la normalidad administrativa.

Síguenos en Google News y encuentra más información