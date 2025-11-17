Nuevo frente frío 15 provocará lluvias y aguanieve este lunes 17 de noviembre

Para este lunes 17 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 14 se desplace hacia Estados Unidos y deje de afectar al país.

No obstante, otro sistema, el frente frío 15, se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esto originará lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, además de posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y vientos fuertes en el noroeste, informó el SMN.

Lluvias en varios estados del país

Una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán; con lluvias fuertes en Chiapas (centro y sur).

Ambiente frío en el norte y centro

Aunque predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana, se espera ambiente frío a muy frío por la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El pronóstico de lluvias para este 17 de noviembre de 2025 incluye:

Lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur)

Baja California (norte) y Chiapas (centro y sur) Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo

Sonora, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche

Baja California Sur, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche Nieve o aguanieve: sierras de Baja California

También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en estados del Pacífico y noreste, como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (Istmo), Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; y de 30 a 35 °C en una amplia zona del país.

En contraste, se prevén mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; y de -5 a 0 °C en regiones elevadas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Veracruz.

