Hallan los cuerpos de tres hombres en la carretera Cuernavaca-Cuautla en Morelos

Continúa la violencia en el estado de Morelos, tres cuerpos sin vida fueron hallados este lunes en la Cuernavaca-Cuautla.

Esta mañana, fueron localizados en Morelos los cuerpos de tres hombres sin vida sobre la carretera federal Cuernavaca - Cuautla, a la altura de la zona conocida como Cañón de Lobos.

Las víctimas fueron abandonadas en la vía que divide a los municipios de Jiutepec y Yautepec, y conecta a la capital con la región oriente de la entidad.

Hasta el sitio llegaron elementos municipales, quienes confirmaron el hallazgo de tres hombres con visibles huellas de violencia. Uno de ellos estaba dentro de bolsas de plástico y los otros dos fueron arrojados en la carretera.

¿Qué autoridades participaron en las diligencias?

Efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llegaron al tramo carretero para apoyar en las diligencias de la Fiscalía del Estado para el levantamiento de los cuerpos que aún permanecen en calidad de desconocidos.

