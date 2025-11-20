Flow Fest 2025: ¿Qué pasaría en caso de que Natanael Cano cante un ‘narcocorrido’ en el evento?

Es bien sabido que Natanael Cano es uno de los cantantes más controversiales en México, así como también uno de los más famosos en su género. Este fin de semana el cantante se presentará en el Flow Fest 2025, por lo que muchos se preguntan si cantará narcocorridos o no y qué pasaría en caso de que lo haga, así que te contamos a qué consecuencias se enfrentaría en caso de que lo haga.

¿Qué pasa si Natanael Cano canta narcocorridos en el Flow Fest 2025?

Para empezar es importante mencionar que la CDMX no tiene una ley o reglamento que prohíba de forma explícita y total los narcocorridos o corridos tumbados en eventos privados como el Flow Fest 2025.

Por lo que las autoridades capitalinas han mencionado que es “muy difícil” prohibir una actividad musical y que la postura se enfoca en el mensaje en sí. Es decir, en generar un diálogo para evitar “acciones culturales que no ayudan a construir paz” en lugar de la censura directa.

Entonces esta restricción solo aplicaría estrictamente a eventos organizados o patrocinados por el gobierno de la ciudad. El Flow Fest, al ser un evento masivo privado organizado por una empresa que no es afín a lo gubernamental, tiene una dinámica muy distinta.

Así que la probabilidad de una sanción legal o multa directa es muy baja o nula.

¿Qué canciones Natanael Cano son consideradas narcocorridos?

Algunas canciones representativas de Natanael Cano están relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo: “Ch y la pizza”, una colaboración con la banda Fuerza Regida, donde se dice que se menciona al conocido narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Por otro lado, se encuentra “PCR”, una colaboración con Peso Pluma en donde se incluyen versos que hacen referencia al tráfico de sustancias ilícitas. Otro de los temas controversiales es “Cuerno Azulado” mencionando algo sobre el contexto actual del país y cómo toda esa situación se maneja en el poder de los de arriba.

