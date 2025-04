¿La CDMX prohibirá escuchar narcocorridos? Llaman a evitar hacer apología del delito

El Gobierno de la Ciudad de México, ha anunciado que comenzará a emitir una circular para evitar que se promuevan expresiones culturales que normalicen la violencia, sobre todo, la escucha de los narcocorridos. Esto es lo que dijeron recientemente las autoridades correspondientes.

Anuncian circular para evitar escuchar ‘narcocorridos’ en la CDMX

Clara Brugada, anunció la semana pasada que se unirá a las acciones que están siendo propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cuales tienen como prioridad cuidar los mensajes que se llevan al público para no normalizar la violencia y hacer apología del delito.

Entre las acciones que se llevarán a cabo para que esto no suceda son, en un primer momento, generar una circular para todos los eventos que se lleven a cabo desde el gobierno, esto con el fin de no incentivar este tipo de música.

Por otro lado, muchas personas mencionan que esto puede ser el inicio de una censura, sin embargo, Brugada mencionó que no es así ya que no existen multas ni alguna pena en la ley que prohiba escucharlos. Simplemente las instituciones gubernamentales en sus eventos, no serán parte de estos mensajes.

La mandataria mencionó que "Nos sumamos a que el género musical no se combate, es el mensaje el que tenemos que cuidar (...) (Debemos) garantizar que en la ciudad no caigamos en este tipo de acciones culturales que no ayudan a construir paz"

Aunque no dieron más detalles al respecto, sí mencionaron que en cuanto tengan todo listo, sí podría haber sanciones hacia los promotores, artistas y producciones en caso de que no se respeten las nuevas reformas que se están creando para evitar las letras violentas de los narcocorridos.

Debido a esto, Brugada sugirió que la población puede mantenerse al tanto de esta información, pues próximamente darán más detalles sobre esto.

