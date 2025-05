Dejan sin audio a Natanael Cano tras cantar “El de La Codeína” en la Feria de San Marcos | VIDEO

Durante su presentación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, el cantante Natanael Cano protagonizó un momento que generó controversia tanto en redes sociales como entre los asistentes.

El artista intentó interpretar un narcocorrido en pleno concierto, pero fue interrumpido por los organizadores, quienes le apagaron el micrófono a media canción.

Antes de iniciar la canción “El de la codeína”, Cano dijo:

Hagan algo ustedes, no vengan a pedírmelo a mí aquí, su gobierno es el que nos está presionando... No me lo tiene que pedir a mí, se lo tiene que pedir a su gobierno

— Natanael Cano.