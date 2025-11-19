¿Dónde ver el Flow Fest 2025 EN VIVO? El festival de música urbana será transmitido por streaming

Todo el mundo quiere estar en el Flow Fest 2025 y es que con el cartel del 2025, nadie se quiere perder el regreso de Don Omar o J Balvin. Así que te dejamos la guía completa para ver el festival desde tu lugar favorito.

Flow Fest 2025 Ampliar

¿Dónde ver el Flow Fest 2025 en vivo?

Desde hace unos años, el Flow Fest ha logrado posicionarse entre los festivales más cotizados de México, trayendo a artistas y grupos que son legendarios como aquella vez que el cartel tenía nada más y nada menos que a Wisin & Yandel, Maluma, Ozuna o Feid. Es por eso que muchos no quieres perderse nunca sus ediciones anuales.

Y si tú eres de esos que de plano no podrá asistir pero decide verlo en la transmisión en vivo, solamente deberás descargar la aplicación Amazon Music, Twitch o Prime Video, ya sea en tu computadora o en tu smart TV para que el 22 y 23 de noviembre no te despegues de tu pantalla.

¿Quiénes lideran el cartel del Flow Fest 2025?

Definitivamente esta edición del Flow Fest es de las más esperadas pues hay artistas como:

Don Omar

J Balvin

Natanael Cano

Young Miko

Bad Gyal

Jowell y Randy

Cachirula & Loojan

Yailin La Más Viral

Finalmente, recuerda que en caso de asistir, te dejamos un listado de los objetos que son y no permitidos para ingresar al festival. Así que no te lo pierdas y disfruta de el Flow Fest 2025 que seguro será inolvidable.