Desarticulan a presunta banda de ladrones y secuestradores en Naucalpan

Por presunto secuestro exprés con fines de robo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al penal de Tlalnepantla a Bernabé “N”, Carlos “N” y Óscar Uriel “N”, quienes formarían parte de una banda de ladrones y secuestradores.

Intercepción en Tultitlán y privación de la libertad

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 18 de noviembre, las víctimas conducían dos vehículos, uno tipo torton que transportaba calzado y ropa deportiva y otro que funcionaba como unidad de custodia de seguridad privada.

Al circular por la avenida Mexiquense, en la colonia Fuentes del Valle, ambos vehículos fueron interceptados por una unidad en la que viajaban los detenidos y dos individuos más, quienes amenazaron a los trabajadores para privarlos de su libertad y despojarlos de la mercancía.

Detención en Naucalpan y recuperación de la mercancía

Tras recibir el alertamiento, elementos de la Secretaría de Seguridad estatal lograron aprehender a los sujetos en la colonia 10 de Abril de Naucalpan, cuando conducían otro vehículo cargado con la mercancía robada.

Las víctimas fueron liberadas y los bienes —valuados en 1.5 millones de pesos— fueron recuperados en Tepotzotlán; la unidad de custodia privada fue localizada en el punto donde ocurrió el ilícito.

Una vez detenidos, los tres hombres fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

