¿Te toca prima de antigüedad en 2025? Esto dice la ley sobre quiénes la reciben, cuándo se paga y de cuánto es

Conoce cómo funciona la prima de antigüedad y cuánto te toca este 2025. / simonmayer

La prima de antigüedad es uno de los derechos laborales más importantes en el país, pero también uno de los que más confusiones puede provocar, pues se paga cuando te separas de tu empleo, ya sea por renuncia, despido o incluso fallecimiento, y, en este último caso, el monto pasa directamente a tus beneficiarios. Y si estás cerrando el año con algo de incertidumbre o prevés un cambio laboral, te conviene tener claro cómo funciona y cuánto te toca.

¿A quiénes se paga la prima de antigüedad en México?

De acuerdo con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, se entrega a partir del día en que dejas de trabajar, sin importar la causa, según los siguientes casos:

Renuncia voluntaria, siempre que tengas 15 años o más de servicio.

Despido justificado o injustificado, sin importar si acumulaste menos de 15 años.

Separación por causa justificada atribuida al trabajador.

Fallecimiento del trabajador, en cuyo caso el pago se entrega a los beneficiarios sin importar la antigüedad.

TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo 2025: ¿Cuánto te quita el SAT de impuestos y qué parte está libre del ISR según la ley?

En México, la prima de antigüedad se entrega a partir del día en que dejas de trabajar. / Andrzej Rostek Ampliar

¿De cuánto es la prima de antigüedad en 2025?

El monto depende de tu salario, la regla dice que:

Si tu salario no rebasa el doble del salario mínimo, se toma tu sueldo normal al momento de la separación.

Si tu salario supera el doble del salario mínimo, entonces solo se considera ese tope para calcular la prima.

Sí, aunque ganes más, el pago se calcula sobre un salario máximo equivalente al doble del mínimo vigente.

¿Cuál es el límite para recibir la prima de antigüedad en 2025?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que tienes un año para exigir el pago una vez que hayas dejado de laborar. Si dejas pasar ese plazo, el derecho prescribe.

Así que si vas a renunciar, estás enfrentando un despido o simplemente quieres tener en cuenta esto, revisa tu antigüedad, checa tu salario de cálculo y recuerda que esta prestación no depende de acuerdos, ya que es obligatoria por ley.

TE PUEDE INTERESAR: Aguinaldo INAPAM 2025: ¿Cuántos días de aguinaldo darán a adultos mayores por vinculación productiva?