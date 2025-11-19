PAN se deslinda de marchas de la Generación Z y acusa represión de gobiernos de Morena

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero encabezó una conferencia en la sede del blanquiazul donde hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum que deje de criminalizar a los jóvenes por protestar; dijo Romero Herrera. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que su partido no convocó a las movilizaciones de la Generación Z realizadas el sábado 15 de noviembre ni a la prevista para este jueves.

Señaló que las protestas fueron organizadas de manera independiente por jóvenes inconformes con la situación del país.

Durante una conferencia de prensa, Romero condenó la represión y persecución que —afirmó— ejercieron gobiernos de Morena contra jóvenes que se manifestaron libremente el 15 de noviembre.

Aseguró que la juventud “está despierta”, que carece de oportunidades y que se ha convertido en blanco de desapariciones.

Romero acusa intimidación y abuso de poder

El dirigente panista denunció que el gobierno de Morena intimida a quienes lo critican y reiteró que se ha comportado como un “gobierno represor”.

“Así es como nombramos al cártel de Morena, un gobierno represor que usó la violencia en contra de personas manifestantes”, — expresó Jorge Romero.

Acompañado de liderazgos juveniles panistas, Romero exigió poner fin a la persecución política contra jóvenes involucrados en las marchas y anunció que Acción Nacional ofrecerá acompañamiento legal a quienes fueron detenidos injustamente.

“¿Entonces jóvenes por ser panistas ya no se pueden manifestar? Antes de panistas, son jóvenes mexicanos”, — afirmó.

PAN promoverá marco legal para proteger a manifestantes

Jorge Romero adelantó que Acción Nacional impulsará un nuevo marco legal para proteger a manifestantes pacíficos y evitar abusos de autoridad. El líder panista subrayó que la Generación Z tiene derecho a expresarse sin temor a represalias, ni criminalización.

