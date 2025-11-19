PAN se deslinda de marchas de la Generación Z y acusa represión de gobiernos de Morena
El dirigente Jorge Romero afirmó que el PAN no convocó a las movilizaciones de la Generación Z, y denunció represión y persecución política por parte de gobiernos de Morena contra jóvenes manifestantes.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que su partido no convocó a las movilizaciones de la Generación Z realizadas el sábado 15 de noviembre ni a la prevista para este jueves.
Señaló que las protestas fueron organizadas de manera independiente por jóvenes inconformes con la situación del país.
Durante una conferencia de prensa, Romero condenó la represión y persecución que —afirmó— ejercieron gobiernos de Morena contra jóvenes que se manifestaron libremente el 15 de noviembre.
Aseguró que la juventud “está despierta”, que carece de oportunidades y que se ha convertido en blanco de desapariciones.
Romero acusa intimidación y abuso de poder
El dirigente panista denunció que el gobierno de Morena intimida a quienes lo critican y reiteró que se ha comportado como un “gobierno represor”.
“Así es como nombramos al cártel de Morena, un gobierno represor que usó la violencia en contra de personas manifestantes”,— expresó Jorge Romero.
Acompañado de liderazgos juveniles panistas, Romero exigió poner fin a la persecución política contra jóvenes involucrados en las marchas y anunció que Acción Nacional ofrecerá acompañamiento legal a quienes fueron detenidos injustamente.
“¿Entonces jóvenes por ser panistas ya no se pueden manifestar? Antes de panistas, son jóvenes mexicanos”,— afirmó.
PAN promoverá marco legal para proteger a manifestantes
Jorge Romero adelantó que Acción Nacional impulsará un nuevo marco legal para proteger a manifestantes pacíficos y evitar abusos de autoridad. El líder panista subrayó que la Generación Z tiene derecho a expresarse sin temor a represalias, ni criminalización.