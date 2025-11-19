Flow Fest 2025: Estos son 5 artistas que NO te puedes perder para vivir la experiencia completa de la música urbana
Este evento ha sido de los más representativos de dicho género en la capital del país
El Flow Fest es sin duda alguna, el festival de música urbana más grande y esperado de México. Nacido ante la creciente ola de popularidad del reggaetón y el trap en el país, este evento se ha consolidado como el santuario anual del perreo, por lo que si no te quieres perder nada de éste, te dejamos 5 artistas que sí o sí necesitas ver en esta edición del 2025.
Top 5 artistas que sí o sí debes ver en el Flow Fest 2025
Más que un simple concierto, el Flow Fest es una celebración cultural que rompe barreras generacionales. Su éxito reside entre la habilidad de sus organizadores para curar carteles explosivos y llenos de emoción.
Por lo que en este Flow Fest 2025 no te puedes perder los siguientes 5 artistas:
- Flow Fest 2025: Don Omar
Definitivamente una leyenda viva del reggaetón old school. Se considera todo un “rey” en el mundo de la música urbana, incluso, se rumora que podría ser de sus últimas presentaciones en festivales. Así que no te puedes perder himnos como “Dale Don Dale”, “Danza Kuduro” “Pobre Diabla” y más canciones.
- Flow Fest 2025: J Balvin
Él es el puente entre el reggaetón clásico y la escena global. Sus shows son una producción de primer nivel, llenos de color, visuales impresionantes y todos los hits de algunas cuantas adolescencias como “Mi Gente”, “Ginza” o “Ay Vamos”.
- Flow Fest 2025: Young Miko
El fenómeno queer y la nueva cara del trapezoidal y reggaetón femenino. Su ascenso ha sido impresionante y su show en el festival traerá un flow fresco, honesto y muy conectada con su público.
- Flow Fest 2025: Myke Towers
Uno de los reggaetoneros más sólidos de la generación actual, con un catálogo que va del rap contundente al perreo suave. Con temas como “LALA” o “La Playa” son himnos dignos de fiesta que el público canta a todo pulmón.
- Flow Fest 2025: Natanael Cano
El invitado especial y líder de los corridos tumbados, su inclusión en el evento es un movimiento bastante controversial pero muy funcional. Y es que ver cómo este artista proviene de un género diferente, incendia el escenario de un momento a otro.