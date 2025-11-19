Flow Fest 2025: Lo que SÍ y NO debes llevar al festival de reggaetón más top del momento

El Flow Fest es uno de los festivales más esperados de finales de 2025, y no es para menos con el cartel repleto de leyendas que trae. Es por eso que te dejamos la guía completa de lo que debes llevar, qué no está permitido ingresar y más detalles.

Flow Fest 2025 / Medios y Media Ampliar

¿Qué objetos están permitidos pasar al Flow Fest?

El Flow Fest 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 22 y domingo 23 del mismo mes. Y si vas a asistir cualquiera de los tres días o te vas a lanzar todo el fin de semana, el mismo festival puso una lista de objetos permitidos que te dejamos a continuación:

Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)

Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)

Cangureras

Toallas y tampones (pieza individual cerrada)

Desodorante en barra/roll on

Bloqueador solar en crema (Máximo 100 ml)

Gel antibacterial (Máximo 100 ml)

Sombreros/Gorros (Para uso personal)

Lentes de sol

Baterías extern5as para celular

Banderas sin asta (máximo 1M de largo)

Ponchos

Tapones de oído

Bálsamo para labios y lipgloss

Maquillaje en polvo

Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Medicamentos (es necesario traer prescripción de un doctor)

Hula hoops: incluyendo muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)

Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles

Asimismo, te recomendamos ir con ropa y zapatos cómodos, ya que el festival al ser al aire libre, podrías correr de un escenario a otro para alcanzar a tu artista favorito.

Por otro lado, considera el clima ya que puede ser lluvioso y fresco, y para aguantar todo el fin de semana, te sugerimos llevar una chamarra que te brinde calor y te cubra de la lluvia por cualquier cosa. Siempre mantén tus pertenencias contigo y sé cuidadoso o cuidadosa con tu dinero y carteras, pues aunque es un lugar seguro, siempre hay que tenerlos a la vista.

Flow Fest 2025 / Medios y Media Ampliar

¿Qué objetos no están permitidos al ingresar al Flow Fest 2025?

Recuerda que aunque es al aire libre, es un espacio libre de humo, por lo que se pide a los asistentes tener esa consideración con los demás. Entre los objetos que no puedes ingresar son:

No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores

Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)

Equipo profesional de grabación de video o audio

Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, gopros, estuches, Pilas, a excepción de baterías externas para celulares)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPads, tabletas y lectores)

Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti

Alimentos y bebidas externas (especialmente alcóholicas)

Bebidas energéticas

No paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Pelotas o Frisbees

Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas

Odres, Bota bags o anforitas

Rayos láser y luces químicas

Medicamentos de venta libre

Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)

Aerosoles (desodorantes, pinturas, etc)

Perfumes

Drones

Cadenas largas o joyería con picos

Mochilas de más de 30x30

Funda para cámara

Ahora sí, no olvides llevar tu identificación, ubicar muy bien los sanitarios y mantenerte hidratado o hidratada para que puedas ver a tu artista favorito en el escenario indicado.