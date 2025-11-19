;

  • 19 NOV 2025, Actualizado 20:37

Flow Fest 2025: Lo que SÍ y NO debes llevar al festival de reggaetón más top del momento

El perreo ya está llamando y aquí algunos objetos que puedes ingresar y no al festival

Flow Fest 2025

Flow Fest 2025 / Medios y Media

El Flow Fest es uno de los festivales más esperados de finales de 2025, y no es para menos con el cartel repleto de leyendas que trae. Es por eso que te dejamos la guía completa de lo que debes llevar, qué no está permitido ingresar y más detalles.

¿Qué objetos están permitidos pasar al Flow Fest?

El Flow Fest 2025 se llevará a cabo el próximo sábado 22 y domingo 23 del mismo mes. Y si vas a asistir cualquiera de los tres días o te vas a lanzar todo el fin de semana, el mismo festival puso una lista de objetos permitidos que te dejamos a continuación:

  • Bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento, bolsas de mano (máximo 30cm x30cm)
  • Celulares (cuídenlos mucho y guárdalos en las bolsas frontales de tu pantalón)
  • Cangureras
  • Toallas y tampones (pieza individual cerrada)
  • Desodorante en barra/roll on
  • Bloqueador solar en crema (Máximo 100 ml)
  • Gel antibacterial (Máximo 100 ml)
  • Sombreros/Gorros (Para uso personal)
  • Lentes de sol
  • Baterías extern5as para celular
  • Banderas sin asta (máximo 1M de largo)
  • Ponchos
  • Tapones de oído
  • Bálsamo para labios y lipgloss
  • Maquillaje en polvo
  • Luces químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles
  • Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
  • Medicamentos (es necesario traer prescripción de un doctor)
  • Hula hoops: incluyendo muñecos inflables (Deben estar desinflados al ingreso)
  • Cámaras no profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc. ) y bastones de GoPro extensibles

Asimismo, te recomendamos ir con ropa y zapatos cómodos, ya que el festival al ser al aire libre, podrías correr de un escenario a otro para alcanzar a tu artista favorito.

Por otro lado, considera el clima ya que puede ser lluvioso y fresco, y para aguantar todo el fin de semana, te sugerimos llevar una chamarra que te brinde calor y te cubra de la lluvia por cualquier cosa. Siempre mantén tus pertenencias contigo y sé cuidadoso o cuidadosa con tu dinero y carteras, pues aunque es un lugar seguro, siempre hay que tenerlos a la vista.

¿Qué objetos no están permitidos al ingresar al Flow Fest 2025?

Recuerda que aunque es al aire libre, es un espacio libre de humo, por lo que se pide a los asistentes tener esa consideración con los demás. Entre los objetos que no puedes ingresar son:

  • No cigarros, cajetillas abiertas o cerradas, vapes y encendedores
  • Cámaras profesionales (incluye cualquier cámara con lente extensible o adjuntable)
  • Equipo profesional de grabación de video o audio
  • Accesorios para cámaras (incluye palos para selfies, gopros, estuches, Pilas, a excepción de baterías externas para celulares)
  • Dispositivos electrónicos grandes (laptops, IPads, tabletas y lectores)
  • Ropa, disfraces o artículos personales que puedan obstaculizar la vista de los que están alrededor o detrás de ti
  • Alimentos y bebidas externas (especialmente alcóholicas)
  • Bebidas energéticas
  • No paraguas o sombrillas
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Calcomanías, volantes u otra publicidad
  • Pelotas o Frisbees
  • Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas
  • Odres, Bota bags o anforitas
  • Rayos láser y luces químicas
  • Medicamentos de venta libre
  • Cualquier tipo de arma (incluye navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.)
  • Aerosoles (desodorantes, pinturas, etc)
  • Perfumes
  • Drones
  • Cadenas largas o joyería con picos
  • Mochilas de más de 30x30
  • Funda para cámara

Ahora sí, no olvides llevar tu identificación, ubicar muy bien los sanitarios y mantenerte hidratado o hidratada para que puedas ver a tu artista favorito en el escenario indicado.

