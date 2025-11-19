Flow Fest 2025: Cómo llegar, horarios confirmados, rutas y más detalles

Si eres de los que irán al Flow Fest 2025y no sabes cómo llegar, sea en auto o en transporte público, te dejamos todas las alternativas viales para que no te pierdas un segundo del festival más esperado del año. Esto también con la finalidad de que puedas ver a todos tus artistas favoritos sin perderte en el intento.

¿Cómo llegar al Flow Fest 2025?

Existen distintas rutas para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el Flow Fest 2025 se hará realidad. Por lo que te dejamos varias opciones a continuación:

Transporte público : dependiendo de dónde vengas tendrás que transbordar a la línea 9 del metro y dirigirte hacia la estación Ciudad Deportiva, la cual queda casi que en la puerta del recinto.

: dependiendo de dónde vengas tendrás que transbordar a la línea 9 del metro y dirigirte hacia la estación Ciudad Deportiva, la cual queda casi que en la puerta del recinto. Automóvil: en caso de que vayas en tu auto, deberás dirigirte al Circuito Interior para ingresar por las puertas 1 y 4, también se puede entrar por el Eje 4 Sur y el Viaducto Río de la Piedad.

Ahora bien, te recomendamos ir con tiempo, ya que en la CDMX se estarán celebrando varios eventos, por lo que si no te quieres perder a tus artistas favoritos, lo mejor será calcular la hora para que no suceda eso.

¿Cuáles son los horarios del Flow Fest 2025?

De acuerdo con la información oficial del sitio del Flow Fest 2025, el evento comenzará en distintos horarios los tres días del festival, es decir:

Sábado 22 de noviembre : el festival comenzará a partir de las 2:40 con el cantante ADSO y culminará con los Don Omar y Santa Fé Klan de las 12:30 a 2 de la madrugada

: el festival comenzará a partir de las 2:40 con el cantante ADSO y culminará con los Don Omar y Santa Fé Klan de las 12:30 a 2 de la madrugada Domingo 23 de noviembre: la encargada de abrir el Flow Fest será Iza TKM a las 2:50 y cerrará Deorro y J Balvin de 12:40 a 2:00

Así que ve preparando el outfit y los zapatos cómodos que pinta para ser un fin de semana bastante movido de escenario en escenario.