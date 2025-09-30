¿Qué es el reggaeton del Bienestar y por qué está haciendo bailar a todos en redes sociales?

El reggaeton del Bienestar es un trend viral de TikTok en donde se escucha un discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum con un ritmo urbano bastante pegajoso. Miles de usuarios de esta red social han comenzado a bailarla, provocando que se vuelva viral. Te contamos cómo es que se llegó a este trend que incluso, la misma presidenta de México ha bailado.

Reggaeton del Bienestar: la nueva canción trendy de TikTok

No es novedad que en las redes sociales nos encontremos con todo tipo de contenidos, sin embargo, hay algunos que nos dejan con la boca abierta y es el caso del reggaeton del Bienestar. Una canción de un discurso que dio Claudia Sheinbaum se volvió trend en TikTok y todo el mundo la está bailando.

Y es que el fenómeno nació cuando un usuario de TikTok tomó un fragmento de un discurso que la presidenta Claudia Sheinbaum estaba dando acerca de la nueva modalidad para el examen de ingreso al nivel bachillerato y lo mixeó al ritmo de la canción de Dani Flow y Bellakath ‘Reggaeton Champagne’.

Esto causó miles de reacciones que en instantes se convirtieron en compartidos, provocando que el reggaeton del Bienestar comenzara a escucharse por todos lados. En el trend, los jóvenes han sido muy creativos, pues se suben cantándola y disfrazados o vestidos como la presidenta. Lo más chistoso de esto es que el trend del reggaeton del Bienestar llegó a la presidenta, y ella misma lo cantó.

Claudia Sheinbaum se suma al trend del reggaeton del Bienestar

Definitivamente la estrella del momento es la presidenta y es que en días recientes, sorprendió a todos al sumarse al trend, haciendo que miles de ciberusuarios pasaran un gran momento.

Todo fue gracias a una joven que logró estar cerca de la presidenta Claudia Sheinbaum y grabó con ella lo que muchos describen como ‘la colaboración del año’. En el video se puede observar cómo la joven y la presidenta, cantaron la primera parte de su discruso musicalizado y al finalizar, le dio un abrazo a la joven.

Te dejamos el video completo para que lo veas y te sumes a la tendencia del reggaeton del Bienestar.