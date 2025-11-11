Los tres posibles caminos de Javier Duarte: el exgobernador busca su libertad anticipada

Este 12 de noviembre se dará a conocer si se le otorga la libertad anticipada a Javier Duarte

El posible futuro del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está generando una intensa especulación, especialmente ante la audiencia programada para este 12 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Reclusorio Norte, donde se definirá si se le concede la libertad anticipada.

En el espacio de “Así Las Cosas con Gabriela Warkentin”, el periodista Alejandro Aguirre reveló que la defensa de Duarte sostiene que más del 90% de su condena ya ha sido purgada. Su sentencia culminaría en abril de 2026, lo que lo pondría muy cerca de una salida.

Los tres posibles caminos de Javier Duarte

Una vez fuera, el exgobernador podría tomar tres caminos principales:

Reintegración a la política: Es el rumor más fuerte. A pesar de su condena, Duarte posee conocimiento de la operación política del estado y ya ha mostrado actividad en redes sociales. Vida familiar: Existe la posibilidad de que se traslade a Londres para estar con sus hijos. Ámbito empresarial: Una tercera opción es incursionar en el mundo de los negocios.

La posible libertad anticipada de Duarte ha despertado indignación en parte de la población, que considera que los casi 10 años de condena son poco tiempo para la desviación de recursos que, de acuerdo a su aceptación en el juicio abreviado, asciende a por lo menos mil 600 millones de pesos.

Indignación y polémica por el aumento salarial de Rocío Nahle

Paralelamente, el periodista también abordó la polémica por el aumento salarial del 25% a todo el personal de confianza, incluida la Gobernadora Rocío Nahle.

El incremento elevaría su sueldo en aproximadamente 16 mil 950 pesos. A pesar de que la gobernadora declaró no estar enterada, el aumento se encuentra actualmente en el paquete económico enviado al Congreso estatal, dominado por Morena.

