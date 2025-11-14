Claudia Sheinbaum: “Intervención de EU queda descartada” tras dichos de Marco Rubio

Las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que su país no enviará fuerzas armadas a México, reafirman lo que hemos dicho “que cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este contexto, la soberanía México fue destacada como un elemento central en la relación bilateral.

¿Qué dijo la presidenta sobre las solicitudes de intervención?

Sin embargo, la mandataria criticó a aquellas personas que piden la intervención en el país de esa nación para combatir al crimen organizado.

“Hay todavía personas que la piden aquí en México en una visión muy poco patriota, más bien de intervencionismo buscando la injerencia del exterior”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con estas afirmaciones de Rubio, añadió que queda claro que hay un entendimiento con el gobierno de Estados Unidos para los temas de seguridad en donde se garantiza la soberanía, la integridad del territorio y la colaboración sin subordinación.

¿Qué dijo Marco Rubio a su llegada al G7?

Al arribar el jueves al Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, para participar en la Cumbre del G7, el secretario de Estado puntualizó en que no actuarán de forma unilateral en México.

“Bueno, estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas unilaterales ni que enviemos fuerzas estadounidenses a México” — Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Conferencia de prensa matutina. Viernes 14 de noviembre 2025 https://t.co/gaEuWm2hZM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 14, 2025

