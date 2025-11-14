Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025: Vive la experiencia en Pachuca, Hidalgo

Desde Pachuca de Soto, Hidalgo, la cuna del primer Pueblo Mágico de México, Huasca de Ocampo, comienza un evento que reúne la esencia de nuestro país: la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos. Este programa, concebido para impulsar el turismo y la economía local, ha arrancado con un despliegue de cultura, gastronomía y negocios en el Recinto Ferial de Pachuca, y estará abierto al público con entrada libre hasta el domingo 16 de noviembre.

Es por eso que Martha Debayle estuvo con Josefina Rodríguez Zamora, Secetraria de Turismo Federal a través de W Radio, para contarnos más sobre esta gran celebración en el increíble estado de Hidalgo.

Un mundo de experiencias en un solo lugar

El Tianguis Nacional es, en esencia, la plataforma que agrupa los 177 Pueblos Mágicos, brindando una experiencia inmersiva para el viajero. Este año, el país invitado de honor es Nicaragua, que expone su riqueza cultural, gastronómica y artesanal en el Pabellón de Pueblos Mágicos, confirmando la vocación de este evento como un punto de encuentro internacional.

La Secretaría de Turismo Federal, de la mano de la Secretaria de Turismo de Hidalgo, Josefina Rodríguez Zamora, ha puesto el foco en la diversidad productiva de los destinos.

Un recorrido por los pabellones imperdibles

Si ya tienes agendado tu fin de semana de viaje a Pachuca, estos son los imperdibles que no puedes dejar pasar:

Pabellón Gastronómico: Una cita obligada. Los 32 estados participan para ofrecer 45 platillos tradicionales. ¿Qué tan dispuesta estás a probar nuevos sabores?

Una cita obligada. Los 32 estados participan para ofrecer 45 platillos tradicionales. Pabellón Artesanal: Más de 100 artesanos de Hidalgo y de todo el país. Aquí encontrarás productos con el sello Hecho en México , respaldado por la Secretaría de Economía. Ideal para el shopping de piezas únicas.

Más de 100 artesanos de Hidalgo y de todo el país. Aquí encontrarás productos con el sello , respaldado por la Secretaría de Economía. Ideal para el de piezas únicas. Pabellón de Medicina Tradicional: Estados como Oaxaca, Guerrero y Chihuahua comparten saberes ancestrales de la herbolaria. Un refresh para el cuerpo y el alma.

Estados como Oaxaca, Guerrero y Chihuahua comparten saberes ancestrales de la herbolaria. Un para el cuerpo y el alma. Barra Hidalgo: No todo es café o nopal. Aquí se presentan productos premium de la región, como el vino Jamädi Rosado Grenache y Gran Castel Pulcal, destilado de aguamiel con medallas internacionales. ¡Un must para los sibaritas!

La agenda que impulsa el turismo

El Tianguis no es solo un paseo, es un motor económico. Diariamente se llevan a cabo Citas de Negocios (incluyendo 5 OTAs internacionales) que conectan a compradores con la oferta turística de México.

Además, el Escenario Cultural se viste de gala con 400 artistas en escena y la participación de 13 estados. Desde el talento local con el Ballet Folklórico de Pachuca hasta el mariachi de Guanajuato, la calidad está garantizada.

Agenda tu Visita:

FECHAS: Del 13 al 16 de noviembre.

Del 13 al 16 de noviembre. HORARIO: 10:00 a 20:00 hrs.

10:00 a 20:00 hrs. LUGAR: Recinto Ferial de Pachuca.

Recinto Ferial de Pachuca. COSTO: ¡Entrada Libre!