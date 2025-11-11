;

  • 11 NOV 2025, Actualizado 21:27

Feria de Chignahuapan 2025: Fechas y precios para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P y El Malilla EN VIVO

El Pueblo Mágico de Puebla anunció su cartel oficial para la Feria Internacional del Árbol y la Esfera; conoce cuándo y cuánto costará ver a tus artistas favoritos en vivo

La Feria de Chignahuapan anunció su cartel oficial para la este año.

La Feria de Chignahuapan anunció su cartel oficial para la este año.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

El Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, dio a conocer la esperada cartelera de artistas que se presentarán en la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025, uno de los eventos más tradicionales y coloridos del estado.

Famoso por su producción de esferas navideñas artesanales, este pueblito ofrece cada año una feria llena de artesanías, gastronomía local, el encendido del árbol monumental y, por supuesto, conciertos en vivo con artistas que muchos quieren disfrutar.

Fechas para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P, y Luis R Conriquez EN VIVO

La edición 29 de la Feria de Chignahuapan se realizará del 21 al 30 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial Campo de Béisbol, en el siguiente orden:

  • Viernes 21: Kumbia Kings
  • Sábado 22: Gloria Trevi
  • Domingo 23: El Trono de México
  • Lunes 24: Show infantil
  • Martes 25: Lucha Libre
  • Miércoles 26: Sonido Fania 97
  • Jueves 27: El Malilla
  • Viernes 28: Tito Doble P
  • Sábado 29: Luis R. Conríquez
  • Domingo 30: Invasores de Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: Vanessa Guzmán desmiente atentado contra ella y su hijo tras supuesta balacera en su casa de Texas

Precios de boletos de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025 en Chignahuapan

Los precios varían según el artista y la zona del recinto. Aquí te dejamos la lista completa:

  • Kumbia Kings: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
  • Gloria Trevi: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500
  • El Trono de México: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
  • El Malilla: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
  • Tito Doble P: General $200 | Plata $700 | Oro $1,200 | VIP $2,000
  • Luis R. Conríquez: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500
  • Invasores de Nuevo León: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500

Los boletos se venderán por persona y estarán disponibles en la Oficina de Turismo Municipal de Chignahuapan.

TE PUEDE INTERESAR: El primer vistazo a Jafar Jackson en el biopic de su tío, Michael Jackson

Cartelera Final de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025 en Chignahuapan, Puebla.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad