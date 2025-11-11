Feria de Chignahuapan 2025: Fechas y precios para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P y El Malilla EN VIVO

La Feria de Chignahuapan anunció su cartel oficial para la este año.

El Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, dio a conocer la esperada cartelera de artistas que se presentarán en la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025, uno de los eventos más tradicionales y coloridos del estado.

Famoso por su producción de esferas navideñas artesanales, este pueblito ofrece cada año una feria llena de artesanías, gastronomía local, el encendido del árbol monumental y, por supuesto, conciertos en vivo con artistas que muchos quieren disfrutar.

Fechas para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P, y Luis R Conriquez EN VIVO

La edición 29 de la Feria de Chignahuapan se realizará del 21 al 30 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial Campo de Béisbol, en el siguiente orden:

Viernes 21: Kumbia Kings

Sábado 22: Gloria Trevi

Domingo 23: El Trono de México

Lunes 24: Show infantil

Martes 25: Lucha Libre

Miércoles 26: Sonido Fania 97

Jueves 27: El Malilla

Viernes 28: Tito Doble P

Sábado 29: Luis R. Conríquez

Domingo 30: Invasores de Nuevo León

Precios de boletos de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025 en Chignahuapan

Los precios varían según el artista y la zona del recinto. Aquí te dejamos la lista completa:

Kumbia Kings: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500

Gloria Trevi: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500

El Trono de México: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500

El Malilla: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500

Tito Doble P: General $200 | Plata $700 | Oro $1,200 | VIP $2,000

Luis R. Conríquez: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500

Invasores de Nuevo León: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500

Los boletos se venderán por persona y estarán disponibles en la Oficina de Turismo Municipal de Chignahuapan.

