Feria de Chignahuapan 2025: Fechas y precios para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P y El Malilla EN VIVO
El Pueblo Mágico de Puebla anunció su cartel oficial para la Feria Internacional del Árbol y la Esfera; conoce cuándo y cuánto costará ver a tus artistas favoritos en vivo
El Pueblo Mágico de Chignahuapan, en Puebla, dio a conocer la esperada cartelera de artistas que se presentarán en la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025, uno de los eventos más tradicionales y coloridos del estado.
Famoso por su producción de esferas navideñas artesanales, este pueblito ofrece cada año una feria llena de artesanías, gastronomía local, el encendido del árbol monumental y, por supuesto, conciertos en vivo con artistas que muchos quieren disfrutar.
Fechas para ver a Gloria Trevi, Tito Doble P, y Luis R Conriquez EN VIVO
La edición 29 de la Feria de Chignahuapan se realizará del 21 al 30 de noviembre de 2025 en el Recinto Ferial Campo de Béisbol, en el siguiente orden:
- Viernes 21: Kumbia Kings
- Sábado 22: Gloria Trevi
- Domingo 23: El Trono de México
- Lunes 24: Show infantil
- Martes 25: Lucha Libre
- Miércoles 26: Sonido Fania 97
- Jueves 27: El Malilla
- Viernes 28: Tito Doble P
- Sábado 29: Luis R. Conríquez
- Domingo 30: Invasores de Nuevo León
TE PUEDE INTERESAR: Vanessa Guzmán desmiente atentado contra ella y su hijo tras supuesta balacera en su casa de Texas
Precios de boletos de la Feria Internacional del Árbol y la Esfera 2025 en Chignahuapan
Los precios varían según el artista y la zona del recinto. Aquí te dejamos la lista completa:
- Kumbia Kings: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
- Gloria Trevi: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500
- El Trono de México: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
- El Malilla: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
- Tito Doble P: General $200 | Plata $700 | Oro $1,200 | VIP $2,000
- Luis R. Conríquez: General $100 | Plata $500 | Oro $1,000 | VIP $1,500
- Invasores de Nuevo León: General $100 | Plata $200 | Oro $300 | VIP $500
Los boletos se venderán por persona y estarán disponibles en la Oficina de Turismo Municipal de Chignahuapan.
TE PUEDE INTERESAR: El primer vistazo a Jafar Jackson en el biopic de su tío, Michael Jackson