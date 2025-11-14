Las 16 medidas de seguridad que Generación Z México reveló para la marcha del sábado 15 de noviembre

Bajo el argumento de que “pueden presentarse provocaciones o intentos de confundirnos”, Generación Z reveló una lista de recomendaciones de seguridad.

Desde la primera movilización de Generación Z en Ciudad de México, el pasado 8 de noviembre, donde la Secretaría de Gobierno capitalina reportó 300 asistentes y saldo blanco, cifra que usuarios en redes sociales cuestionaron, el movimiento comenzó a compartir recomendaciones de seguridad para quienes planeaban asistir a la protesta.

Ahora, nuevamente ha revelado una lista de 16 medidas de seguridad para la jornada de este 15 de noviembre, bajo el argumento de que “pueden presentarse provocaciones o intentos de confundirnos”.

¿Qué recomendaciones de seguridad compartió Generación Z para el 15 de noviembre?

Llevar el celular cargado al 100%. Transmitir en vivo desde TikTok, Instagram o X, evitando compartir direcciones o datos personales. Utilizar un silbato al cuello para pedir ayuda o alertar rápidamente si ocurre algo. Portar agua para “aguantar el hambre”. Calzado y ropa cómoda. Llevar un mini botiquín. Portar una linterna pequeña o una luz adicional para el celular. Llevar algo de efectivo y una identificación básica. Activar el modo de ahorro de batería y cerrar aplicaciones que no se utilicen. Compartir la ubicación en tiempo real con al menos dos personas. Grabar desde la distancia si se detecta una situación irregular. El movimiento pide: “Si ves algo raro, filma, pero mantente seguro; no te metas a pelear”. Permanecer en grupo y evitar caminar solo. Usar mascarilla o pañuelo para cubrirse del polvo o humo. Guardar en favoritos números de emergencia, contactos familiares, de algún abogado o colectivo. Respirar y evaluar la situación si se complica; retirarse con calma si es necesario. En caso de ver provocadores o infiltrados, no confrontarlos; grabar y alejarse.

Las recomendaciones pasadas

Hace una semana, Generación Z publicó en Instagram una lista de objetos para reducir riesgos durante su primera movilización. Entre ellos mencionaron paraguas utilizados como “escudo” contra gas pimienta, balas de goma o cámaras; cascos de construcción o de motocicleta; goggles industriales; mascarillas de gas o respiradores; chalecos y mochilas con placas improvisadas; guantes resistentes, botellas de agua, conos de tráfico, film plástico transparente, sombrillas, lonas negras y kits de primeros auxilios.

Estas recomendaciones aparecieron días después de las protestas del 3 de noviembre en el Palacio de Gobierno de Morelia, donde estudiantes, colectivos y ciudadanos irrumpieron en el edificio tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Movilizaciones que fueron particularmente intensas y de las que salieron imágenes que circularon ampliamente en redes sociales.

¿Por qué persiste la tensión entre prevención y no violencia?

Sin embargo, pese a los llamados a la no violencia por parte del movimiento y de las autoridades, sigue una tensión entre preparación y prevención, pues mientras el colectivo ha dado a conocer medidas de seguridad para protegerse durante la manifestación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han instalado vallas metálicas en torno a Palacio Nacional y calles cercanas, principalmente ante la posible presencia del famoso “bloque negro”, que suele colarse en manifestaciones sin pertenecer a los colectivos convocantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha justificado que estas medidas buscan evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a personas y garantizar la protección del lugar.

