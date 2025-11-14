Marcha de la Generación Z en CDMX: Ruta, afectaciones y alternativas viales para este sábado 15 de noviembre

Integrantes del movimiento Generación Z se reunirán en el Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo capitalino.

Este sábado está prevista la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y otras partes del país donde fue convocada. Desde hace semanas, el movimiento ya había adelantado su intención de manifestarse y, por ello, aquí revisamos las afectaciones viales que podrían registrarse en la capital debido al paso del contingente por las principales calles de la CDMX.

Ruta de la marcha de Generación Z México el 15 de noviembre

Como se adelantó desde días atrás, este movimiento, que porta usa como emblema la bandera del manga One Piece, se reunirá en el Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo capitalino. Se prevé que los participantes caminen sobre avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles aledañas, a partir de las 11:00 de la mañana.

TE PUEDE INTERESAR: Generación Z lanza mensaje a menores de edad rumbo a marcha del 15 de noviembre y se deslinda de vandalismo

Conoce la ruta de la marcha de Generación Z México el 15 de noviembre. Ampliar

Alternativas viales ante la marcha de la Generación Z este sábado

Aunque las autoridades capitalinas no han dado a conocer rutas alternas para evitar el tráfico por esta manifestación, con base en la ruta prevista y en eventos similares que han avanzado sobre las mismas vialidades, algunas opciones para evitar la zona de mayor concentración son:

Eje 1 Norte

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Sin embargo, te recomendamos mantenerte al tanto de los canales oficiales del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, donde se actualiza con mayor precisión el estado de la vialidad en la capital.

¿Qué exige Generación Z México?

De acuerdo con el colectivo, el pliego petitorio difundido en redes sociales incluye los siguientes puntos:

Mecanismo ciudadano de revocación.

Elección directa del sustituto por la ciudadanía.

Prohibición de injerencia partidista en el proceso de sustitución.

Blindaje contra la compra y coacción del voto.

Creación de un organismo ciudadano de transparencia total.

Creación de un organismo independiente de auditoría.

Reforma profunda del sistema de justicia.

Mejora de la representación popular en el Congreso de la Unión.

Desmilitarización de la seguridad interna y fortalecimiento de la seguridad local.

Participación de voces con “autoridad moral”.

El pliego, publicado tal cual por el movimiento, consta de más de 10 puntos y advierte que podría extenderse hasta 15.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Generación Z México permanece en el anonimato? Esto dijo el movimiento en redes tras su marcha en CDMX