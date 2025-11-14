Bancos suspenderán operaciones este 17 de noviembre por día inhábil

Debido al puente adelantado por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, de acuerdo con la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el lunes 17 de noviembre.

¿Qué bancos sí abrirán?

Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales, aun cuando se trata de un día festivo.

¿Qué servicios continuarán disponibles?

La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 65 mil cajeros automáticos y 58 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este lunes 17 de noviembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas.

Recuerda que tienes disponibles cajeros, corresponsales y banca digital las 24 horas del día.

¿Qué pasa si un pago vence en día inhábil?

Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

