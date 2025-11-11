Urge fortalecer la educación financiera para impulsar el crecimiento del país

Solo el 28 por ciento de los adultos ahorra a través de una institución financiera / Getty Images

Aunque ha habido avances en materia de educación financiera, todavía hay mucho que aprender y en tanto perdemos dinero y no crecemos como país, consideró el Vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge del Castillo Ponce de León.

“Aunque se han tenido avances, todavía hay mucho camino que recorrer. Un ejemplo de ello lo ofrecen los resultados de la encuesta nacional de inclusión financiera, donde se destaca que el 56 por ciento de los adultos ahorra de manera informal, mientras que solo el 28 por ciento lo hace a través de una institución financiera”. — Jorge del Castillo Ponce de León

“Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué significa en la práctica? Significa varias cosas. Primero, dinero que no crece, dinero que no se protege, dinero que que no funciona para proyectos, para negocios o para vivienda. Perdemos la oportunidad de crecer como país”, señaló del Castillo Ponce de León.

¿Qué acciones propone la ABM para mejorar la inclusión financiera?

Al participar en la inauguración del 4° Congreso Educación Financiera en la Era Digital, organizado por la ABM, su vicepresidente expuso que el cambio vendrá, pero se requiere de un esfuerzo conjunto entre bancos, gobiernos, autoridades y Congreso.

“Entendemos la realidad de la mayoría de las personas en México, y seguramente muchos hemos aprendido sobre el dinero por ensayo y error, y eso tiene un costo en la vida de cada individuo y familia. Como bancos, buscamos cambiar esa realidad”. — Jorge del Castillo Ponce de León

“El cambio vendrá, no con esfuerzos aislados, sino con un trabajo en conjunto, bancos, gobiernos, autoridades y congreso, en busca de un fin común, que simplemente es aumentar la educación financiera entre la población, contribuir con productos ágiles, transparentes y seguros. Y lo más importante, con un marco regulatorio que acorde a esas nuevas necesidades. Sin duda, la suma de todos estos esfuerzos contribuirá a que la cultura financiera entre la gente”, expuso el vicepresidente de la ABM.

