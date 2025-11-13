C5 desplegará más de mil cámaras para reforzar seguridad durante el Buen Fin 2025

El operativo por el Buen Fin contará con comunicación en tiempo real entre los operadores de cámaras, patrullas, motocicletas de tránsito y helicópteros( FOTO: Cuartoscuro )

Con motivo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) en coordinación con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) implementará un dispositivo de videovigilancia con más de mil 400 cámaras exclusivas para monitorear zonas comerciales a partir de este jueves y hasta el lunes 17 de noviembre.

¿Qué zonas serán vigiladas durante el Buen Fin 2025?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las alcaldías con mayor número de centros comerciales bajo cobertura de videovigilancia son:

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Benito Juárez

Iztapalapa

Coyoacán

Por ende, dichas alcaldías son los puntos donde se prevé la mayor afluencia de compradores durante el fin de semana largo.

El C5 informó que estos puntos forman parte de la estrategia de seguridad conjunta con la policía de proximidad y el patrullaje preventivo, acciones que buscan fortalecer la confianza ciudadana frente a uno de los eventos comerciales más importantes del año, señaló en un comunicado Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5.

Para reforzar la seguridad de los capitalinos, el sistema contará con comunicación en tiempo real entre los operadores de cámaras, patrullas, motocicletas de tránsito y helicópteros, con el fin de responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad en plazas comerciales y zonas bancarias.

Compara precios durante el Buen Fin 2025 con ayuda de Profeco. / Jam Media

¿Cómo reportar incidentes durante el Buen Fin 2025?

El C5 recordó a la ciudadanía que puede reportar incidentes o emergencias a través de las líneas:

911 para emergencias,

para emergencias, 089 para denuncia anónima,

para denuncia anónima, * 765 para casos de violencia contra la mujer, y

para casos de violencia contra la mujer, y 55 5036 3301 para extorsión y fraude.

