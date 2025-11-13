La SCJN sesiona en sede alterna ante movilizaciones de la CNTE

SCJN sesiona en sede alterna ante bloqueos del CNTE y cierre de vialidades en el Zócalo

Debido a las diferentes movilizaciones que están programadas en las inmediaciones del edificio principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este jueves 13 de noviembre, la Sesión se realizará en la sede alterna ubicada en Av. Revolución 1508, Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Segunda sesión fuera de su sede principal

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que las y los ministros sesionan fuera de su sede principal. La primera tuvo lugar el 2 de octubre del presente año por la marcha estudiantil para conmemorar esta fecha.

Movilización de la CNTE y demandas del magisterio

Y es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó desde la madrugada de este jueves a un mitin en la Plaza del Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, con el fin de realizar un paro nacional de 48 horas, para exigir:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Aumento salarial

Asignación de presupuesto

Mejoras laborales y basificaciones

Cabe mencionar que frente a las oficinas del edificio de gobierno se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipo antimotín.

Posteriormente realizarán una marcha hacia la Cámara de Diputados para instalar un plantón permanente fuera del recinto y exigir se cumplan sus demandas.