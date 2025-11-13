Hallan bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron, sede del Mundial 2026; colectivo desmiente a Fiscalía

Fueron localizadas 400 bolsas con restos humanos en Jalisco en los últimos meses. En entrevista con Gabriela Warkentin, Raúl Servín, quien forma parte del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, informó que muchas de ellas fueron encontradas cerca del Estadio Akron, sede del Mundial de Futbol 2026.

El integrante del colectivo detalló que las primeras bolsas se hallaron cerca del estadio y que también se localizaron más restos en un predio llamado Las Agujas, una de las fosas más grandes descubiertas en la zona de Arroyo Hondo.

“Estamos a días del Mundial y no puede ser posible que siga pasando esto aquí en el estado de Jalisco”, lamentó Servín.

Colectivo contradice versión de la Fiscalía

Raúl Servín desmintió las declaraciones de la Fiscalía de Jalisco, que aseguró haber concluido los trabajos en las fosas. Explicó que el proceso sigue activo, pues “no cuentan con retroexcavadoras grandes para continuar recolectando los escombros, debido a que las piedras grandes no pueden moverse con maquinaria pequeña”.

El activista señaló que, en los últimos dos años y medio, se han recuperado cerca de 500 cuerpos, varios ya identificados por sus familiares, pero insistió en que “todavía hay mucho que trabajar en estos predios donde hay más restos humanos”.

“Son zonas muy despobladas, que efectivamente es donde las personas que se dedican a quitarles la vida… o van y las avientan ahí de alguna manera, no son lugares muy transitados por vehículos o personas, entonces es donde más se les da para sepultarlos”, describió.

Desapariciones en aumento en Jalisco

Sobre la situación actual en el estado, Servín reconoció que los cambios “han sido malos”, pues han incrementado las desapariciones de jóvenes de entre 13 y 15 años. Indicó además que no se han detenido a los responsables y que hoy sostendrán una reunión con el gobernador Pablo Lemus para abordar la crisis.

