;

  • 15 NOV 2025, Actualizado 01:39

Hallan bolsas con restos humanos cerca del Estadio Akron, sede del Mundial 2026; colectivo desmiente a Fiscalía

Raúl Servín, del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, reveló que continúan los trabajos de recuperación de restos humanos en las zonas cercanas al Estadio Akron, pese a que la Fiscalía afirmó estar a punto de concluirlos.

Localizan 400 bolsas con restos humanos en Jalisco

Localizan 400 bolsas con restos humanos en Jalisco

Desde 2022 inicié mi camino por la radio. Mis letras comenzaron a verse reflejadas en las notas periodísticas de W Radio. Como redactora colaboro en distintos espacios y mi voz puede escucharse al aire en servicios informativos. Mi gusto por la cultura me llevo a formar parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.Rubi Santiago Ugarte

Fueron localizadas 400 bolsas con restos humanos en Jalisco en los últimos meses. En entrevista con Gabriela Warkentin, Raúl Servín, quien forma parte del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, informó que muchas de ellas fueron encontradas cerca del Estadio Akron, sede del Mundial de Futbol 2026.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Habrá desabasto de gas LP en CDMX y Edomex? Esto dice un especialista

El integrante del colectivo detalló que las primeras bolsas se hallaron cerca del estadio y que también se localizaron más restos en un predio llamado Las Agujas, una de las fosas más grandes descubiertas en la zona de Arroyo Hondo.

“Estamos a días del Mundial y no puede ser posible que siga pasando esto aquí en el estado de Jalisco”, lamentó Servín.

Colectivo contradice versión de la Fiscalía

Raúl Servín desmintió las declaraciones de la Fiscalía de Jalisco, que aseguró haber concluido los trabajos en las fosas. Explicó que el proceso sigue activo, pues “no cuentan con retroexcavadoras grandes para continuar recolectando los escombros, debido a que las piedras grandes no pueden moverse con maquinaria pequeña”.

El activista señaló que, en los últimos dos años y medio, se han recuperado cerca de 500 cuerpos, varios ya identificados por sus familiares, pero insistió en que “todavía hay mucho que trabajar en estos predios donde hay más restos humanos”.

“Son zonas muy despobladas, que efectivamente es donde las personas que se dedican a quitarles la vida… o van y las avientan ahí de alguna manera, no son lugares muy transitados por vehículos o personas, entonces es donde más se les da para sepultarlos”, describió.

Desapariciones en aumento en Jalisco

Sobre la situación actual en el estado, Servín reconoció que los cambios “han sido malos”, pues han incrementado las desapariciones de jóvenes de entre 13 y 15 años. Indicó además que no se han detenido a los responsables y que hoy sostendrán una reunión con el gobernador Pablo Lemus para abordar la crisis.

👉 Consulta más noticias sobre seguridad y justicia en Google News

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad