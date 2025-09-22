México debe ser propositivo frente la ONU y dar solución a desapariciones forzadas: Santiago Corcuera

México deberá enviar el informe solicitado por el Comité contra las Desapariciones de la ONU (CED) sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país

El pasado 18 de septiembre se venció el plazo para que el Estado Mexicano presentara su informe y propuesta para dar solución a la impunidad en el tema de las desapariciones forzadas, 45 en promedio al día y dar respuesta a la crisis de identificación a más de 72 mil cuerpos y restos humanos , señaló el exintegrante del Grupo de Trabajo y Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera.

En entrevista para Así las Cosas con Gabriela Warkentin, Corcuera recordó que en abril el Comité activó el artículo 34 de la Convención de la ONU en materia de desapariciones, el cual establece que cuando existan indicios de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en un país miembro, el organismo puede solicitar información adicional y decidir si eleva el caso al secretario general.

¿Cómo responde el gobierno mexicano al llamado de la ONU por desapariciones?

Para el 24 de junio, la ONU solicitó al Estado mexicano la información acumulada y pertinente, pero la respuesta de líderes políticos fue calificada como “muy agresiva”, mencionó el especialista, al referirse a declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, Luisa María Alcalde y la presidenta Claudia Sheinbaum.

La sociedad civil responde a desapariciones forzadas

A diferencia del gobierno, 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 especialistas elaboraron un informe paralelo que ya fue presentado. “Esperamos que el Gobierno de México conteste y que la activación del artículo 34, más que verse como un ataque, se vea como una extraordinaria oportunidad para que México responda de manera proactiva y constructiva ”, afirmó Corcuera.

El exintegrante del Comité de la ONU lamentó que el derecho internacional no cuente con medios de coerción , pero confió en que México haga pública su respuesta. “Lo que preocupa es que lo que mande el Estado mexicano sea realmente relevante, es decir, propuestas efectivas contra la desaparición, para comenzar a resolver el problema”, puntualizó.

