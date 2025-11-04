Comercios esperan récord de ventas durante El Buen Fin 2025, estima Concanaco

Profeco desplegará un operativo nacional con más de mil 174 personas servidoras públicas en campo durante los cinco días del Buen Fin

La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR) espera superar la meta del 2024 durante la temporada del Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Así lo dio a conocer el presidente del organismo, Octavio de la Torre Steffan, quien señaló que el Buen Fin del año pasado fue un fenómeno porque fue de menos días y fue un Buen Fin que nos tomó con un cambio de gobierno.

“Y ese Buen Fin creció en más de 16.5% y superó la meta y la expectativa alcanzada. Hoy ante la situación que vivimos estamos buscando lograr un crecimiento del 15.7% respecto al 2024 y que participen más de 200 mil comercios registrados, registrados”. — Octavio de la Torre Steffan

El turismo doméstico se incrementó 3.3% anual Ampliar

Te podría interesar: Preocupa al sector del comercio electrónico el aumento de retenciones fiscales en 2026

¿Qué busca impulsar el Buen Fin 2025?

En ese sentido, el presidente de la Concanaco/Servytur dijo que este año uno de los objetivos del Buen Fin 2025 es promover el consumo responsable, pero también promover los negocios familiares y el consumo local, además de darle preferencia a los artículos nacionales sin dejar de lado los importados.

“Porque la soberanía también se hace con cada compra, que compremos en los locales que se encuentran dentro de nuestra colonia, en nuestras comunidades para generar esa economía que se queda en tu población, en tu municipio. Que sea nuestra primera opción de compra el comercio establecido, los prestadores de servicios establecidos, esos que cuando existen crisis no se van, esos que siempre se quedan y que forman parte de nuestras comunidades”. — Octavio de la Torre Steffan

Los comerciantes esperan un aumento en sus ventas en esta edición del Buen Fin Ampliar

También puedes leer: Marcelo Ebrard propone en APEC reformar la Organización Mundial de Comercio

¿Cuánto turismo atraerá el Buen Fin 2025?

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la CDMX, Nathalie Desplas, dijo que una gran parte de los dos millones de turistas que se esperan en la capital del país son debido al Buen Fin 2025.

Lo anterior debido a que en esta ocasión el Buen Fin tendrá sinergia con el fin de semana largo, lo que ha garantizado una ocupación hotelera del 65%, es decir, el turismo doméstico se incrementó 3.3% anualizado.

“Es que en los dos millones de turistas que van a llegar en estos días, que son más 3.3 por ciento más que en el 2024, estimamos desde la Secretaría de Turismo que 153 mil 740 son debidos al Buen Fin. ¿Saben por qué? Porque representan más que las semanas anteriores y las semanas estimadas posteriores al Buen Fin”, estimó la funcionaria. — Octavio de la Torre Steffan

El Buen Fin se realizará del del 13 al 17 de noviembre Ampliar

También puedes leer: Diputados aprueban ley del IEPS que eleva precios de refrescos y bebidas azucaradas

¿Qué operativo realizará Profeco durante el Buen Fin?

En tanto, el titular de la PROFECO, Iván Escalante, detalló el operativo que se montará con motivo de esta promoción.

“En esta edición, la Profeco va a desplegar un operativo nacional con más de mil 174 personas servidoras públicas en campo durante los cinco días de actividades, 165 módulos de atención instalados en plazas comerciales y puntos de alto consumo y el monitoreo de 334 centros comerciales a través de brigadas itinerantes”. — Octavio de la Torre Steffan

En esta conferencia también se informó de una nueva App para consumidores, que permitirá localizar negocios cercanos con las mejores ofertas.

Este año se incorpora el sello “Hecho en México” con el objetivo de fortalecer a las empresas nacionales y garantizar el desarrollo del mercado interno.

Síguenos en Google News y encuentra más información