La ANTAD prevé un exitoso Buen Fin

Con señales de recuperación en el consumo, los comercios se preparan para un exitoso Buen Fin 2025. Diego Coello, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), expresó su gran optimismo de cara a este evento comercial.

En entrevista para “Negocios W con Jeanette Leyva Reus”, Coello afirmó que esperan un Buen Fin “muy positivo y muy exitoso”, con resultados que incluso superarían a los del año anterior. Este evento, que duraría cinco días, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, es la gran apuesta del sector para impulsar las ventas antes del cierre del año.

¿Qué impulsa el optimismo para el Buen Fin?

El optimismo del sector se sustenta en la reciente mejora de las cifras de consumo. El líder de la ANTAD adelantó que las ventas a tiendas totales de octubre crecieron un 4.9% con respecto al mismo mes del año pasado. Si bien este crecimiento es “bajo”, ya indica una recuperación después de un mes de septiembre menos favorable.

Regreso de la confianza: El sector interpreta que, junto con la agresiva estrategia de promociones y ofertas implementada por las grandes cadenas asociadas a la ANTAD (autoservicios, departamentales y especializadas), el optimismo está regresando gradualmente a los consumidores mexicanos.

¿Cuánto espera vender la ANTAD durante el Buen Fin?

Respecto al pronóstico total de ventas para El Buen Fin, que está cercano a los 200 mil millones de pesos, la ANTAD confía en que se cumplirá la meta.

Las más de 125 cadenas y 55 mil establecimientos que componen la ANTAD representan aproximadamente el 44% del total de las ventas esperadas en este periodo. Este cálculo se realizó de acuerdo con las tendencias positivas de consumo del año, junto con el desempeño del Buen Fin anterior.

