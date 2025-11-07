¿Embarazo con IA? Así se logró el primer caso de éxito con esta tecnología
Gracias a la Inteligencia Artificial, se logró el embarazo que buscó durante 20 años un paciente con infertilidad extrema
La Inteligencia Artificial se anotó un triunfo en materia reproductiva, al lograrse el primer embarazo con un procedimiento que involucra a esta tecnología, en un caso de infertilidad masculina extrema.
¿Cómo se logró el primer embarazo con IA del mundo?
Investigadores del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia, Estados Unidos utilizaron un método guiado por IA conocido como STAR (Sperm Track and Recovery o Seguimiento y Recuperación de Espermatozoides).
Este es el proceso:
- La IA analiza muestras de semen e identifica espermatozoides viables, generando ocho millones de imágenes en una hora
- Un chip microfluídico aísla la porción del semen que contiene el expermatozoide
- Un robot extrae cuidadosamente el espermatozoide
- El espermatozoide puede utilizarse para crear un embrión o congelarse como ocurre con los óvulos para su uso en el futuro
¿Cuál fue el proceso para el primer embarazo logrado con IA?
En este caso, el paciente llevaba 20 años intentando tener un hijo biológico, tiempo en el que se sometió a:
- Ciclos de Fecundación In Vitro
- Búsquedas manuales de esperma
- Dos operaciones para extraer esperma
Investigadores del Centro de Fertilidad de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, analizaron una muestra de semen del paciente, donde se encontraron dos espermatozoides viables que fueron recuperados.
Con este material genético, se lograron crear dos embriones uno de los cuales permitió desarrollar un embarazo.
Aunque ya se había logrado la extracción exitosa y congelación de espermatozoides gracias al método STAR (Sperm Track and Recovery o Seguimiento y Recuperación de Espermatozoides) en otros pacientes, se trata de la primera ocasión en que se utilizan de forma inmediata para producir un embarazo clínico.
¿Qué es la azoospermia?
La azoospermia es una condición que implica la ausencia o presencia extremadamente escasa de espermatozoides en el semen, que afecta a entre 10 y 15% de los hombres con infertilidad.
Hasta ahora, los hombres con azoospermia solo tenían como opción la extracción quirúrgica de semen y su análisis con técnicos de laboratorio.
Aunque los investigadores aún deben revisar su aplicación en el público en general, la noticia de este embarazo gracias a la IA trae esperanza a quienes enfrentan casos extremos de infertilidad masculina.
