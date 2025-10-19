Se realiza mega clase de IA en CDMX; “buscamos democratizar la tecnología”, asegura Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno, aseguró que busca que la capital se convierta en líder de la IA previo a la Mega Clase de Inteligencia Artificial que se llevó a cabo en el Parque Tezozomoc. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Al afirmar que la Ciudad de México se convierte en una gran aula de aprendizaje e inspiración, aseguró la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, encabezó la realización de la mega clase gratuita de Inteligencia Artificial (IA), con apoyo de OpenAI, Platzi y NVIDIA.

Durante el evento, Brugada destacó que el objetivo es que nadie se quede atrás en la tecnología, por lo que propuso que este tipo de capacitaciones se realicen en más espacios públicos.

“El objetivo de esta gran clase de Inteligencia Artificial es democratizar la tecnología, democratizar el acceso y la comprensión. Queremos que estudiantes, jóvenes, trabajadores y vecinas y vecinos de la gran Ciudad de México puedan tener derecho a acceder a estas grandes tecnologías”, — expresó.

Tecnología al servicio de la justicia social

La mandataria capitalina subrayó que la Inteligencia Artificial debe ser una herramienta al servicio de la gente, y no un conocimiento reservado para unos cuantos.

“La tecnología y la justicia social deben caminar juntas. El progreso tecnológico no debe excluir, sino integrar y transformar vidas. Cada avance digital debe tener un mensaje de equidad, derechos y esperanza”, — sostuvo Brugada.

La mega clase marcó el inicio de la Semana Digital CDMX, que incluirá más de 400 actividades relacionadas con la Inteligencia Artificial, talleres y charlas sobre innovación, inclusión digital y herramientas tecnológicas.

Impulso al aprendizaje digital desde las aulas

Brugada Molina recordó que su administración impulsa el programa Mixtli Digital, con el que en 3 mil planteles escolares de nivel primaria y secundaria se promueve el uso de herramientas tecnológicas desde las aulas.

“Queremos que niñas, niños y jóvenes no solo consuman tecnología, sino que aprendan a crear y utilizar herramientas digitales”, — dijo.

Además, informó que este domingo se dio inicio al programa que incluye pizarrones digitales, realidad virtual, impresoras 3D e integración de Inteligencia Artificial en los procesos de enseñanza.

