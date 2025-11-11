Vinculan a proceso a tres policías por homicidio de Erick en la Venustiano Carranza

Erick Omar había sacado a pasear a su perro, cuando fue detenido y golpeado por elementos de la SSC. Su cuerpo fue encontrado en calles cercanas

Por el delito de homicidio calificado, un juez de control vinculó a proceso a tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), involucrados en la muerte de Erick Omar, ocurrida hace unos días en la alcaldía Venustiano Carranza.

El impartidor de justicia determinó que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra de Ricardo “N”, Jaziel “N” y Enrique “N”, adscritos al Sector Consulado, luego de que fueron grabados agrediendo a la víctima, quien murió a causa de lesiones por traumatismo provocadas por los oficiales.

¿Qué medidas dictó el juez contra los policías?

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, por lo que el juez impuso a los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, quedando internos en el Reclusorio Norte.

Según las indagatorias, Erick Omar fue detenido, golpeado y abandonado sin vida por los uniformados la noche del 4 de noviembre, en la calle Soledad, colonia Zona Centro de Venustiano Carranza. Horas después, su cuerpo fue hallado en calles cercanas al sitio de la agresión.

El juzgador otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, previo a la etapa intermedia que conducirá a la apertura del juicio oral.

¿Qué piden los familiares de la víctima?

Familiares del joven de 21 años exigieron que el jefe de sector Congreso también sea investigado por omisión y falta de supervisión, al señalar su responsabilidad indirecta en las acciones de los elementos involucrados en el homicidio de Erick Omar.

