Investigan muerte de aficionado Cruz Azul tras partido en el Olímpico Universitario

La Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que se está realizando la necropsia a Rodrigo Mondragón Terán, aficionado Cruz Azul quien perdió la vida luego de salir del estadio Olímpico Universitario tras el partido de su equipo contra Monterrey la madrugada del domingo pasado.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/j2JVIQJDfe — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Te podría interesar: Reanudan actividades escuelas y facultades de la UNAM, tras hechos violentos

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la investigación?

Tras asegurar que el resultado de la necropsia va a ser muy importante para avanzar con la investigación, informó que se pusieron a disposición de la dependencia cuatro elementos de seguridad de la UNAM.

“Su situación jurídica va a ser definida a partir de como avance la investigación, tanto los resultados de la necropsia como diversos actos de investigación que se están realizando a partir de videos de cámaras y de entrevistas”. — Bertha Alcalde Luján

También puedes leer: UNAM identifica a responsables de difundir amenazas de bomba falsas

¿Qué versión dio la UNAM sobre los hechos?

Según la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM, los hechos ocurrieron durante el desalojo de los aficionados de los estacionamientos, cuando esta persona en aparente estado de ebriedad, los agredió verbal y físicamente.

“La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades” — Bertha Alcalde Luján

Sin embargo, durante el traslado hacia el área de custodia para ser entregado a las autoridades, Mondragón Terán habría sufrido un desvanecimiento, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales pese a los intentos de reanimación.

¿Qué otras versiones se investigan?

Otras versiones indican que el aficionado del Cruz Azul fue golpeado por los elementos de seguridad hasta causarle la muerte.

Síguenos en Google News y encuentra más información