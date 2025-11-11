¿Por qué algunas personas NO reciben aguinaldo en 2025? Esto dice la Ley Federal del Trabajo sobre la prestación

Aunque el aguinaldo es un derecho, no todos los trabajadores lo recibirán este año. / Javier Zayas Photography

Muchos ya esperan con ansias el aguinaldo 2025, una prestación que llega justo a tiempo para aliviar los gastos del hogar o para aprovechar las ofertas del Buen Fin. Sin embargo, aunque está reconocido por la ley, no todos los trabajadores tienen derecho a recibirlo.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores deben recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos quince días de salario, y debe pagarse antes del 20 de diciembre. Incluso, si no cumpliste el año completo en tu empleo, la ley establece que tienes derecho a recibir la parte proporcional según el tiempo que laboraste.

¿Por qué algunas personas no reciben aguinaldo en 2025?

En sus artículos 20 y 21, la LFT señala que la relación laboral se entiende como la prestación de un trabajo personal subordinado a otra persona, mediante el pago de un salario. Es decir, para que exista la obligación legal de pagar aguinaldo, debe haber una relación formal de trabajo como un contrato, un jefe directo y todas las condiciones que define la ley.

Por eso, si trabajas de manera independiente o sin vínculo laboral formal, tu empleador no está obligado a darte aguinaldo.

¿Quiénes NO recibirán aguinaldo en 2025?

Entre las personas que no recibirán aguinaldo en 2025 están:

Prestadores de servicios por honorarios.

Voluntarios, becarios o aprendices sin contrato.

Socios o cooperativistas que reciben utilidades, no salario.

Empleados del sector informal.

Colaboradores sin contrato ni registro ante la autoridad laboral.

Trabajadores independientes o freelancers.

¿Qué puedo hacer si no me pagan el aguinaldo siendo trabajador formal?

Si sí tienes un contrato laboral y tu empleador no te paga el aguinaldo, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para recibir asesoría y apoyo gratuito. Ahí, un abogado laboral puede orientarte y ayudarte a reclamar lo que por ley te corresponde.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi aguinaldo?

De acuerdo con la PROFEDET, los trabajadores cuentan con hasta un año para presentar su reclamación formal en caso de no haber recibido el pago del aguinaldo.

