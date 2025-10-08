Aguinaldo IMSS 2025: Adultos mayores pensionados que SÍ lo recibirán y cuánto les toca antes de diciembre

Conoce qué pensionados del IMSS sí reciben aguinaldo y de cuánto será en 2025. / Eve Orea

El aguinaldo es uno de los ingresos más esperados del año. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, todo trabajador tiene derecho a recibirlo de forma anual. Incluso, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece asesorías sobre su pago. Pero, ¿qué cómo funciona para los jubilados del IMSS?

En el caso de las personas pensionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no todos pueden recibir esta prestación. Sin embargo, un grupo sí recibirá su aguinaldo en 2025. Aquí te explicamos a quiénes aplica.

¿Qué jubilados del IMSS sí reciben aguinaldo en 2025?

El derecho a recibir aguinaldo depende del tipo de pensión y del régimen bajo el cual la persona esté jubilada. En este caso, sí recibirán aguinaldo los jubilados por cesantía en edad avanzada o por vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, también conocida como Ley 73.

¿Qué es el régimen 73 del IMSS?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, existen dos regímenes bajo los cuales las personas aseguradas pueden pensionarse. Cada uno determina las condiciones que deben cumplirse para otorgar una pensión, así como la fecha en que el trabajador comenzó a cotizar ante el Instituto.

En cuanto al régimen de 1973, aplica para quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, el cual permite que las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez tienen derecho a recibir un aguinaldo anual.

¿De cuánto es el aguinaldo para los jubilados de la Ley 73?

Según el IMSS, los pensionados bajo la Ley 73 reciben un aguinaldo equivalente a una mensualidad del monto de su pensión, sin contar los pagos adicionales por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

Por ejemplo, si un pensionado recibe 12 mil pesos al mes, ese será el monto de su aguinaldo, pero los apoyos o complementos que recibe por familiares o asistencias no se incluyen en ese cálculo.

¿Quiénes NO reciben aguinaldo del IMSS?

Entendiendo lo anterior, las personas que se jubilaron por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente no podrán recibir este dinero por concepto de aguinaldo.

