Crisis aérea en EEUU: Van más de 2 mil vuelos cancelados por cierre del Gobierno

Las aerolíneas de Estados Unidos cancelaron más de 2 mil 100 vuelos este domingo, mientras el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo podría “reducirse a cuentagotas”, si el cierre del Gobierno federal se prolonga hasta la temporada de viajes por el Día de Acción de Gracias.

La desaceleración en 40 aeropuertos del país lleva tres días consecutivos y ya empieza a causar interrupciones generalizadas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó recortes de vuelos en los aeropuertos más transitados, debido a que algunos controladores aéreos, sin recibir salario en casi un mes, han dejado de presentarse a trabajar.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Cierre de gobierno provoca más de mil vuelos cancelados en Estados Unidos

¿Qué aeropuertos han sido los más afectados?

De acuerdo con FlightAware, sitio especializado en rastrear vuelos, el domingo se reportaron unos 7 mil retrasos y miles de cancelaciones.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta registró más de 570 vuelos cancelados, seguido del Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, con al menos 265.

La FAA explicó que la falta de personal en Newark y La Guardia (Nueva York) está generando retrasos promedio de 75 minutos en las salidas.

En contraste, el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, Michigan, se encontraba casi vacío, aunque con tableros llenos de cancelaciones.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Cancelación de rutas aéreas mexicanas a EE.UU. es una advertencia, dice experto

¿Cuánto podría empeorar la crisis aérea?

El secretario de Transporte, Sean Duffy advirtió que el cierre del Gobierno podría obligar a nuevas reducciones de vuelos, “quizás de hasta un 20 por ciento”, si los controladores no reciben pago en el próximo periodo.

“Hasta 15 o 20 controladores al día se están jubilando”, señaló Duffy en entrevista con CNN, al referirse a la falta de personal que se ha agravado por el cierre.

El funcionario mencionó que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofreció enviar controladores militares, aunque no está claro si están certificados para operar en el sistema civil.

Según Airlines for America, los retrasos por falta de personal superaron las 3 mil horas el sábado, la cifra más alta desde el inicio del cierre.

Entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre, más de 4 millones de pasajeros se han visto afectados por la escasez de controladores.

Síguenos en Google News y encuentra más información