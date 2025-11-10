Licencia permanente en CDMX: Fecha del ÚLTIMO día para tramitarla en 2025 y cómo sacarla en línea en noviembre

Licencia permanente en CDMX: Fecha del ÚLTIMO día para tramitarla en 2025 y cómo sacarla en línea

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México ya tiene fecha de caducidad y si no quieres quedarte sin este muy valioso documento y tener que renovar otra vez tu identificación para circular, vale la pena que tomes nota.

Aquí te contamos cuál es el último día para tramitarla y cómo hacer el proceso en línea.

¿Cuándo es el último día para tramitar la licencia permanente en CDMX?

Para que lo vayas marcando en tu agenda: el miércoles 31 de diciembre de este año será el último día en que podrás hacer el trámite de la licencia de conducir permanente en la capital. Así que mejor no lo dejes para el final y aprovecha ahora que todavía hay tiempo para realizar tu trámite con calmita.

Licencia permanente en CDMX. Ampliar

Así puedes sacar la licencia permanente en línea

Antes de iniciar el trámite, tienes que estar muy seguro de no tener adeudos de tránsito ni de verificación vehicular. También toma en cuenta que, si es la primera vez que solicitas tu licencia permanente, deberás tomar el curso teórico de conducción, que es obligatorio.

Entra a: https://www.licenciapermanente.cdmx.gob.mx/

Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX (si no tienes, pícale aquí para hacerla)

Haz clic en “Iniciar” y selecciona “Nuevo trámite”.

Elige tu método de pago (en línea o con línea de captura).

Completa los campos requeridos y sube: identificación oficial, comprobante de no adeudos y constancia del curso teórico.

Una vez reflejado el pago, que puede tardar hasta 72 horas, recibirás por correo la constancia con tu nuevo número de licencia, que también podrás descargar desde tu cuenta Llave CDMX.

Precio oficial de la licencia permanente en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi), el costo de la licencia permanente es de mil quinientos pesos. Sin embargo, ten cuidado con la desinformación porque en las últimas semanas circuló la versión de un supuesto descuento del 50% para adultos mayores y personas con discapacidad, pero las autoridades ya aclararon que no existen descuentos ni modificaciones previstas en el costo.

