Licencia Permanente en CDMX 2025: ¿Cuál es el costo REAL del trámite en la capital? Semovi alerta por falso descuento

La Semovi aclaró que la información sobre un supuesto 50% de descuento para adultos mayores y personas con discapacidad es falsa.

Como seguramente sabes, la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México es uno de los trámites más solicitados para poder circular en la capital. Y quizá te hayas topado con publicaciones que hablan de un supuesto descuento en su costo, pero ten cuidado porque esto no es verdad.

¿La licencia permanente tiene un 50% de descuento en CDMX?

En días recientes, la Secretaría de Movilidad aclaró que circuló información falsa en redes sociales y medios sobre un descuento especial para adultos mayores y personas con discapacidad en este trámite, pero detalló que no existe ningún beneficio ni reducción en el costo de la licencia permanente.

¿Cuál es el precio real de la licencia permanente en CDMX?

Mil 500, el mismo que se anunció desde 2024. Además, la Semovi también aclaró que no hay modificaciones previstas ni descuentos de ningún tipo.

TE PUEDE INTERESAR: Licencia permanente en 2025: ¿Hay edad máxima para tramitarla en CDMX? Esto se sabe

Tarjeta Informativa sobre licencia para conducir permanente / Semovi CDMX. Ampliar

¿Cómo tramitar la licencia permanente en línea?

Si quieres realizar el trámite en línea, necesitas una cuenta en Llave CDMX y puedes hacerla aquí, si es que aún no la tienes. De lo contrario, si ya tienes el acceso, entra acá y sigue los siguientes pasos:

Iniciar sesión y dar clic en “Nuevo trámite”.

Elegir si harás el pago totalmente en línea o con línea de captura.

Completar los campos y cargar tu identificación oficial, comprobante de no adeudos y certificado de curso teórico de conducción (este último solo si es tu primera vez solicitándola).

Realizar el pago correspondiente.

Una vez que el pago se vea reflejado, en un máximo de 72 horas recibirás un correo con la constancia que incluye tu número de licencia. También podrás descargarla desde tu cuenta en Llave CDMX.

TE PUEDE INTERESAR: ¿La licencia de conducir permanente desaparecerá? Esto se sabe sobre su posible eliminación en CDMX 2025