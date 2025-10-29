Más de 30 obras en CDMX se realizarán con miras al Mundial 2026

En la CDMX se realizarán más de 30 obras con miras al Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México va a realizar 30 obras de rehabilitación en diversas zonas de la capital con miras al Mundial de Futbol 2026.

Entre ellas está la renovación de toda la zona de acceso —vial y peatonal— al Estadio Azteca y la reubicación de comerciantes ambulantes que se encuentran en las inmediaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Samara Martínez impulsa en la Cámara de Diputados la ‘Ley Trasciende’, por una muerte digna

¿Qué obras se realizarán en torno al Estadio?

Al dar inicio a las obras de rehabilitación en la zona, el funcionario indicó que en los accesos al estadio se van a realizar cuatro acciones:

Remodelación del Centro de Transferencia multimodal de Huipulco. Construcción de un mercado para 90 comerciantes que ahorita están en la vía pública y un biciestacionamiento. Renovación del puente peatonal del Circuito Estadio Azteca. Rehabilitación del puente vehicular del Circuito Estadio Azteca.

“Son más de 30 obras o acciones que estamos haciendo en varios puntos de la Ciudad de México, pero sin duda en esta zona se están realizando los de mayor importancia de movilidad peatonal, de mejorar la banqueta, de mejorar el espacio público y de hacer muchas acciones en beneficio de la población y de esas acciones”, dijo el secretario de Obras, Raúl Basulto.

☝🏼 El titular de @SOBSECDMX, Raúl Basulto Luviano, 💬 mencionó que hasta el momento son más de 30 obras y acciones que se están haciendo en varios puntos de la #CapitalDeLaTransformación en beneficio de la población, destacando las siguientes:



1️⃣ Rehabilitación del CETRAM… pic.twitter.com/nGXnuNRogB — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 29, 2025

¿Qué opinó la jefa de Gobierno sobre las obras?

Al supervisar los trabajos, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que las obras públicas que se realizarán no son “de relumbrón” sino que son obras que “garantizan los derechos a la ciudad”.

Destacó que habrá sanitarios nuevos en el lugar y que los muebles se van a traer directamente de Europa.

“Se van a traer de Europa, unos baños maravillosos”, afirmó.Son esos baños modernos como los que hay en París, agregó.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, anunció el inicio del programa #JuegoLimpioPasoLimpio, el cual contempla la rehabilitación de diversos espacios públicos, mejorando las condiciones de vida de las comunidades cercanas a donde se vivirá con mayor emoción la pasión del… pic.twitter.com/ojV8jQp7uf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 29, 2025

La mandataria pidió al director de Servicios Metropolitanos de la Ciudad (Servimet), Carlos Mckinley, que explicara cómo funcionan dichos muebles sanitarios.

#JuegoLimpioPasoLimpio |👇 El director general de @servimetcdmx, @carlosmgturismo, informó que después de las últimas firmas de convenio realizadas el día de hoy, las y los comerciantes podrán ser reubicados a espacios dignos para mejorar sus condiciones de trabajo. De esta… pic.twitter.com/tnJWDhdg88 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 29, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información