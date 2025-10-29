Cancelación de rutas aéreas mexicanas a EE.UU. es una advertencia, dice experto

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el analista y experto en aviación, Carlos Torres habló sobre la decisión de Donald Trump que revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y dijo que es una advertencia, parte del “acarreo” que se ha hecho desde la administración pasada y del recorte de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El analista y experto en aviación señaló que la advertencia se hizo incluso desde el gobierno del presidente Joe Biden a principios de 2024 y en el último año del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se atendió el tema. El Departamento de Transporte (DOT) dio la primera advertencia con el final de la alianza entre Aeroméxico y Delta Air Lines.

“Este manotazo sobre la mesa apunta efectivamente sobre el tema de las aerolíneas comerciales volando desde el Aeropuerto Felipe Ángeles y también desde la AICM”.

¿Qué implicaciones tiene la cancelación de rutas aéreas?

Torres mencionó que el gobierno de Claudia Sheinbaum puede dialogar la cancelación de rutas aéreas a través del espacio de negociaciones del acuerdo bilateral que es comercial, con muy buenas gestiones podría retrasar las decisiones por ejemplo en el transporte de carga para tratar de remover la decisión del DOT; además de actuar con reciprocidad en el incremento de vuelos de Estados Unidos.

¿Cómo afecta a pasajeros y aerolíneas?

Las aerolíneas y los pasajeros son los afectados ante esta decisión porque hay menos opciones para volar entre México y Estados Unidos y ese era el acuerdo bilateral inicial para poder expandir el mercado que es de los más importantes a nivel internacional, finalizó.

