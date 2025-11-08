Cierre de gobierno provoca más de mil vuelos cancelados en Estados Unidos

American Airlines, una de las empresas de vuelo más afectadas por el cierre de gobierno en Estados Unidos. / Joshua Olson

Retrasos y más de mil vuelos al día cancelados se registran en los principales aeropuertos de Estados Unidos, derivado del cierre de gobierno, situación que cumple 39 días y mantiene este fin de semana al Senado en sesión.

¿Qué aerolíneas y aeropuertos son los más afectados por cierre de gobierno?

American Airlines, Southwest, United, Delta y JetBlue son las aerolíneas más afectadas, y los aeropuertos de Charlotte, Newark, John F. Kennedy, Chicago y Atlanta suman 1,008 vuelos cancelados, de acuerdo con el portal de monitoreo FlightAware, en el que dichos aeropuertos figuran en los primeros sitios de afectación.

En sus redes, el secretario de Transporte, Sean Duffy afirmó el viernes pasado que era seguro volar, pero advirtió que se debe priorizar el análisis y respuesta a la situación que viven los controladores.

.@USDOT has many responsibilities, but our number one job is safety.



This isn’t about politics – it’s about assessing the data and alleviating building risk in the system as controllers continue working without pay.



It’s safe to fly today, tomorrow, and the day after because… pic.twitter.com/YRrq5sdy4T — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 7, 2025

¿Por qué hay tantos retrasos y cancelaciones?

El cierre de gobierno provocó la renuncia de al menos dos mil controladores aéreos, quienes han abandonado sus empleos argumentando otros motivos, pues a pesar de no recibir sus salarios, deben presentarse en las instalaciones de las aerolíneas empleadoras.

De acuerdo con la FAA, la situación responde a la falta de controladores aéreos, lo que también repercutió en más de 3 mil 700 vuelos cancelados y retrasos.

